【双子座】週間タロット占い《来週：2026年3月16日〜3月22日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月16日〜3月22日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では自分が変わる方が良いでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
自分の考えを戻したり変えたりなどの調整をしていくでしょう。周囲の人達にも自分の存在が馴染むように、自分をコントロールします。仕事や公の場では他の人達の悩みや困難を知るでしょう。それを把握することで、自分の悩みや心配の気持ちが軽くなるようです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分の悪い所を変えていかないといけない流れです。長期的に相手を繋ぎ止めたり関係を良好にしていくために、遠回りに見えて近道でしょう。シングルの方は、好意をストレートに見せてくれる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の隠されていた本音を知ることになります。
｜時期｜
3月20日 しがみついていく ／ 3月21日 一区切り
｜ラッキーアイテム｜
マカロン
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞