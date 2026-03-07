バストに合うブラジャーを選ぶときに大切な“感覚”とは？元下着販売員が解説＜漫画＞
元下着販売員で、現在は“下着の魔法使い”としてSNSやYouTubeで下着の知識を発信するちーちょろすさん（@chiichoros）は、自身初の著書『悪いのはスタイルじゃなくて 下着でした 〜一生モノの下着の教科書〜』（KADOKAWA）で、正しいブラの選び方を伝えています。
下着の選び方について、正しい知識を身に付けることは、自分の身体の感覚を知るためのひとつのきっかけだと、ちーちょろすさんは話します。また、購入した後の下着との“付き合い方”も大切なのだそう。
「手洗いは本当に必要？」「買い替えのタイミングはいつ？」など、今さら人には聞けない、下着のケア方法などについて、ちーちょろすさんに聞きました。
◆ブラの寿命は？長持ちさせるケアの基本
――ブラジャーのお手入れ方法についてアドバイスはありますか？
ちーちょろすさん（以下、ちーちょろす）：基本的には手洗いをおすすめしています。洗濯機で洗うとワイヤーが曲がりやすいからです。また、カップの形も崩れやすくなってしまいます。柔軟剤を使うと生地が柔らかくなりすぎることがあるため、できれば避けていただきたいです。ブラジャーの生地はバストを支える力が大切なので、それを維持するためにも、できるだけ手洗いをおすすめしています。
ただ、手洗いといっても、手間暇をかける必要はなく、私はお風呂に洗剤と一緒に持って入っています。私の場合手洗いには、トータルで2分ほどしかかかっていません。
――忙しい人や、手洗いをするのが難しい人はどうしたらいいのでしょうか。
ちーちょろす：最近は、ブラジャー専用の洗濯ネットも出ているので、そういうものを使っていただければと思います。「これなら洗濯機で洗っても崩れにくいな」と感じているアイテムを書籍で紹介しているので、参考にしてみてください。洗濯機で洗う時は、できれば、おしゃれ着用の洗剤を使って、短めの時間の設定にしていただけるといいと思います。
――ブラジャーの買い替えの目安はありますか？
ちーちょろす：ブラジャーの寿命は、4枚をローテーションしている場合は半年。7枚の場合は2年くらいが目安だと思っています。実は、皆さんが「ブラジャーが馴染んで、いい感じになってきたな」と感じているのは、ほとんどがバストを支える力が落ちてきて、補整力がなくなっている状態なんです。つまり、支える力が弱くなっている状態とも言えるので、ひとつの買い替えのサインだと思っていただきたいです。
◆大人も、サイズの見直しは必要？
――ブラのサイズは、どれくらいの頻度で見直すといいですか？
ちーちょろす：大人の方も含めて、基本的に半年に一度サイズを見直すことをおすすめしています。半年くらいでブラジャーの寿命がくるので、買い換える際に下着屋さんでフィッティングしていただければと思います。
サイズに変化がなくても、50代を超えると「下着の締め付けが苦しい」と感じる方が増える印象があります。女性は、妊娠や出産の有無に関わらず、年齢とともに感じ方が変わるので、ご自身の感覚を大切にしながら、サイズを見直してみるといいのではないでしょうか。
――ブラジャーを選ぶときに、どんな感覚を大切にするといいのでしょうか。
ちーちょろす：「シャキッとする」感覚です。ブラジャーには胸を持ち上げる力があるので、カップが胸に寄り添ってくれて、背筋が伸びる感覚に近いです。そのため、補整力のある下着を着けると胸を張りやすくなります。締め付けられるのとは違って、体が動かしやすくなる感覚を大切にしていただければと思います。
また、サイズ選びでは、合っていないと感じたら採寸にとらわれず一度サイズを上げてみることをおすすめしています。
