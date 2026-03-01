この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が動画を公開し、Googleの最新画像生成AIやOpenAIの資金調達など、直近1週間で発表されたAI関連のニュースをまとめて解説した。



まず注目すべきは、Googleが2026年2月27日に公開した画像生成・編集AIモデル「Nano Banana 2」である。同社のAIモデル「Gemini Flash」の技術を活用し、高速処理と高品質な生成を両立させた点が特徴だ。動画では「ArenaとArtificial Analysisという2つの有名ランキングサイトで1位にランクインしている」と紹介されており、テキスト描写能力や被写体の正確な描写力が強化されている。Geminiや映像制作ツール「Flow」などで無料で利用可能だという。



また、音楽生成AI「ProducerAI」がGoogle Labsに参加し、一般公開されたことも取り上げられた。最新モデル「Lyria 3」を搭載し、日本語ボーカル曲の生成や、長尺の楽曲作成が可能になった。Googleアカウントがあれば毎日付与されるクレジットを使って無料で利用できる。



AI関連ニュースでは、OpenAIが過去最大規模となる1100億ドルの資金調達を完了したことが報じられた。出資者にはAmazon、ソフトバンクグループ、NVIDIAなどが名を連ねており、調達後の企業評価額は8400億ドルに達する見込みだ。あわせてChatGPTの週間アクティブユーザー数が9億人、有料会員数が5000万人に到達したことも報告された。



ハードウェア分野では、Samsungが新型スマートフォン「Galaxy S26」シリーズを発表。「Galaxy AI」による写真編集機能などが搭載されており、すでに予約受付が開始されている。



動画では他にも、自律型AI「Perplexity Computer」や、アンソロピックvsトランプ、ByteDanceの動画生成AIに関する権利侵害対策など、多岐にわたるトピックが紹介されている。