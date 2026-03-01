この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が動画を公開し、Googleの最新画像生成AIやOpenAIの資金調達など、直近1週間で発表されたAI関連のニュースをまとめて解説した。

まず注目すべきは、Googleが2026年2月27日に公開した画像生成・編集AIモデル「Nano Banana 2」である。同社のAIモデル「Gemini Flash」の技術を活用し、高速処理と高品質な生成を両立させた点が特徴だ。動画では「ArenaとArtificial Analysisという2つの有名ランキングサイトで1位にランクインしている」と紹介されており、テキスト描写能力や被写体の正確な描写力が強化されている。Geminiや映像制作ツール「Flow」などで無料で利用可能だという。

また、音楽生成AI「ProducerAI」がGoogle Labsに参加し、一般公開されたことも取り上げられた。最新モデル「Lyria 3」を搭載し、日本語ボーカル曲の生成や、長尺の楽曲作成が可能になった。Googleアカウントがあれば毎日付与されるクレジットを使って無料で利用できる。

AI関連ニュースでは、OpenAIが過去最大規模となる1100億ドルの資金調達を完了したことが報じられた。出資者にはAmazon、ソフトバンクグループ、NVIDIAなどが名を連ねており、調達後の企業評価額は8400億ドルに達する見込みだ。あわせてChatGPTの週間アクティブユーザー数が9億人、有料会員数が5000万人に到達したことも報告された。

ハードウェア分野では、Samsungが新型スマートフォン「Galaxy S26」シリーズを発表。「Galaxy AI」による写真編集機能などが搭載されており、すでに予約受付が開始されている。

動画では他にも、自律型AI「Perplexity Computer」や、アンソロピックvsトランプ、ByteDanceの動画生成AIに関する権利侵害対策など、多岐にわたるトピックが紹介されている。

YouTubeの動画内容

00:57

Googleの画像生成AI「Nano Banana 2」の公開と特徴
02:31

音楽生成AI「ProducerAI」がGoogle傘下で一般公開へ
07:24

自律的な作業が可能な「Perplexity Computer」の登場
11:53

OpenAIが過去最大の1100億ドル調達を完了
19:27

SamsungがAI機能搭載の「Galaxy S26」シリーズを発表

関連記事

【画像生成AIの頂点】Google最新の画像生成AIモデル「Nano Banana 2(ナノバナナ)」を無料で使い倒す！ 最短スタート完全ガイド！

【画像生成AIの頂点】Google最新の画像生成AIモデル「Nano Banana 2(ナノバナナ)」を無料で使い倒す！ 最短スタート完全ガイド！

 【無料の音楽生成AI】自分のパソコンだけで動かせる、Sunoクラス？の音楽生成AI「ACE-Step 1.5」の使い方！

【無料の音楽生成AI】自分のパソコンだけで動かせる、Sunoクラス？の音楽生成AI「ACE-Step 1.5」の使い方！

 【Gemini 3.1 Pro完全ガイド】無料で使えるGoogleの最新推論AIモデル！概要＆使い方＆活用事例10選！

【Gemini 3.1 Pro完全ガイド】無料で使えるGoogleの最新推論AIモデル！概要＆使い方＆活用事例10選！
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】_icon

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】

YouTube チャンネル登録者数 3.75万人 439 本の動画
AI系の情報やニュースを週に4、5本更新しています案内人のアンドロイドが毎日煩雑な情報が飛び交うAI(ChatGPT)の話題を中心に関連情報をまとめて公開します！※管理人：ミライ※すべてソースを基に制作しています
youtube.com/channel/UCXo1SsIDZ_dke2Nr1r3qk6w YouTube