この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が売れる人の本質を解説！『勘違いしてる人多すぎ！なぜ同じ商品でも売れる人と売れない人がいるのか解説します。』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『勘違いしてる人多すぎ！なぜ同じ商品でも売れる人と売れない人がいるのか解説します。』では、脱・税理士の菅原氏が、小山竜央氏の著書『たった1日で儲かる社長に生まれ変わる 非常識なマーケティング大全』の内容を軸に、売上の差が生まれる構造を解説している。



動画内で繰り返し語られるのは、「売れるのは偶然ではない。仕組みで必然にできる」という同書の思想である。菅原氏はまず、感動は商品力そのものではなく「期待値を上回った瞬間」に発生すると説明する。これは書籍内で示される“期待値コントロール”の概念そのものだ。多くの売り手は良さを過剰に語り、期待値を上げすぎる。しかし期待を膨らませすぎれば、実物が優れていても感動は起きない。重要なのは、事前に心理的ハードルを設計し、体験時にそれを超えさせる構造をつくることである。



さらに同書で語られるのが「プッシュ材料」の存在だ。人は合理的に即断しているようで、実際は迷っている。そこで必要になるのが、決断を後押しする第三の要素である。権威性のある推薦、具体性を伴う顧客の声、未来を想起させる事例提示。書籍では、売り手の主観ではなく“他者の力”を組み込むことが強調されており、菅原氏もその重要性を具体例とともに紹介している。



加えて、扱われるのが「リスクリバーサル」だ。顧客が迷う理由は、商品が悪いからではなく、リスクが不透明だからである。金額、時間、年齢、能力への不安。これらを事前に洗い出し、買わない理由を構造的に潰していく。費用を長期視点で再計算する、損失が限定的であることを示す、成功後の未来像を具体化する。こうした手法はすべて、書籍に基づくマーケティング設計の一部である。



本動画の核心は、商品改善よりも“心理設計”が先だという点にある。同じ商品でも結果が分かれるのは、売り手が仕組みを持っているかどうかの差である。期待値コントロール、プッシュ材料、リスクリバーサル。この3要素を組み込むことで、ヒットは偶然ではなく再現可能になる。



動画では書籍内容を踏まえつつ、実体験も交えて立体的に解説している。理論の骨格は同書にあり、具体的な運用イメージは本編で語られる。売れる人の思考回路がどのように設計されているのか、その全体像は動画内で確認できる。