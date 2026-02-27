ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルにいた三浦璃来、木原龍一組が２７日、フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）に生出演した。

午前７時０６分過ぎから同３２分過ぎまでスタジオ生出演した２人は、五輪の秘話などを明かした。

生出演を終えてフジテレビを後にした「りくりゅう」。後番組の同局系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）とのリレータイムでＭＣを務める同局の伊藤利尋アナウンサーは「サン！シャイン」ＭＣを務める俳優の谷原章介へ「オリンピック・ロスだと思ったらＷＢＣが３月にはあるんですね」と呼びかけた。

これに谷原は「その前に僕、放送でりくりゅうペア拝見いたしましたよ。ジェラシーでございます」とコメントするとスタジオは笑いが起きた。この発言を受け伊藤アナは「りくりゅうペアは、めざましのスタジオを出て、もうフジテレビをお出になったタイミングかなと思うので」と伝え「何かサン！シャインのスタジオに行かない話をわざわざ言うのは何なのかな？と思って…ＷＢＣの話をしたのに」と笑わせていた。