¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¡¦¥°¥ì¥Õ¥ë¥µ¥ï¡¼¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í¡¡°û¤ß¤´¤¿¤¨¡ãÄ¶ÌµÅü¡ä¡×¤¬3·îÈ¯Çä¡ª¡ÈÌµÅü¡áÌ£µ¤¤Ê¤¤¡É¤òÊ§¿¡
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤Ï¡¢RTD(Ready to Drink¡¢¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤¹¤°¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¤á¤ë´Ì¤ä¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÆþ¤ê°ûÎÁ¤Ê¤É¤ÎÁí¾Î)¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í °û¤ß¤´¤¿¤¨¡ãÄ¶ÌµÅü¡ä¡×¤ò¡¢2026Ç¯3·î17Æü(²Ð)¤è¤êÁ´¹ñ¤Ç¿·È¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2026Ç¯2·î18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë2026Ç¯RTD¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ÀïÎ¬¤ª¤è¤Ó¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ë¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í °û¤ß¤´¤¿¤¨¡ãÄ¶ÌµÅü¡ä¤ÎÆÃÄ§¤ä¡¢¿·¾¦ÉÊ³«È¯¤Î»Ô¾ìÇØ·Ê¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í °û¤ß¤´¤¿¤¨¡ãÄ¶ÌµÅü¡ä¡×¤Ï¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤È¥°¥ì¥Õ¥ë¥µ¥ï¡¼¤Î2¼ï¤ÇÅ¸³«
¢£¡ÖÌµÅü¤ÏÌ£µ¤¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¤¿¡Ö°û¤ß¤´¤¿¤¨¡×Âè°ì¤ÎRTD
¥µ¥Ã¥Ý¥í °û¤ß¤´¤¿¤¨¡ãÄ¶ÌµÅü¡ä¤Ï¡¢¡Ö´Å¤¯¤Ê¤¤¥Ó¥¿¡¼¤Ê°û¤ß¤´¤¿¤¨¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êËþÂ¤Ç¤¤ë¡È1ÇÕÌÜ¡É¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥µ¥ï¡¼¡×¤ò¤¦¤¿¤Ã¤¿RTDÀ½ÉÊ¡£°û¿©Å¹ÀìÇäÉÊ¤Î¾®Çä²½¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÆ±¼ÒRTDÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¥·¥ó¡¦¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¡×°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¡£
Ì£¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í °û¤ß¤´¤¿¤¨¡ãÄ¶ÌµÅü¡ä¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¡×¤È¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í °û¤ß¤´¤¿¤¨¡ãÄ¶ÌµÅü¡ä¥°¥ì¥Õ¥ë¥µ¥ï¡¼¡×¤Î2¼ï¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì350¥ß¥ê´Ì¡¦500¥ß¥ê´Ì¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£»²¹Í¾®Çä²Á³Ê¤Ï2¼ï¤È¤â¤Ë350¥ß¥ê´Ì164±ß(ÀÇÈ´)¡¢500¥ß¥ê´Ì223±ß(ÀÇÈ´)¡£
¾¦ÉÊÌ¾¤¬É½¤¹ÄÌ¤ê¡¢RTD¡¢ÆÃ¤ËÌµÅü¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ëÌ£µ¤¤Ê¤µ¤ä°û¤ß¤´¤¿¤¨¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤ËÂÐ¤·¡¢°û¤ß¤´¤¿¤¨¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£²Ì¼Â¤Î¥Ó¥¿¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤è¤ê¡¢°û¤ß¤´¤¿¤¨¤ä¥Ü¥Ç¥£´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦³«È¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ó¡¼¥ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÊ»Çä¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î1¤Ä¤Ë¸«¿ø¤¨¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô¤ò°ìÈÌÅª¤Ê¥Ó¡¼¥ë¤ÈÆ±Åù¤Î5¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£
¢£²Ì¼Â¤ÎÉ÷Ì£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤ë¡ÖÌ£¤ï¤¤¤È¤·¤Æ¤Î°û¤ß¤´¤¿¤¨¡×¤ò¼Â¸½
¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í °û¤ß¤´¤¿¤¨¡ãÄ¶ÌµÅü¡ä¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¤Î¹â¸¶Ì³¤µ¤ó¤Ï¡¢°û¤ß¤´¤¿¤¨¼Â¸½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Ö°ìÈÌÅª¤ÊÌµÅü¾¦ÉÊ¤è¤ê´Å¤ß¤òÍÞ¤¨¡¢²Ì¼Â¤Î¶ì¤ß¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡×¡¢¡ÖÊ£¿ô¤Î´»µÌ²ÌÈé¤ò²Ã²¹¿»ÄÒÃê½Ð¡¢²Ì¼Â¤Î»ÝÌ£¤òÇ»½Ì¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ô¡¼¥ë¥¨¥¥¹¡É¤ÎºÎÍÑ¡×¡¢¡ÖÅüÎà0.1gÌ¤Ëþ¤ÈÅ°ÄìÅª¤ËÍÞ¤¨¤¿¡¢´Å¤¯¤Ê¤¤°û¤ß¤´¤¿¤¨¡×¤Î3ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô¤Î¹â¤µ¤ä¶¯¤¤¶ì¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌ£¤ï¤¤¤È¤·¤Æ°û¤ß¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤Î¿·¤·¤¤°û¤ß¤´¤¿¤¨¤ÎÄó°Æ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹â¸¶¤µ¤ó¤ÏÀâÌÀ¡£ÅüÎà¤ò¸º¤é¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç´Å¤¯¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎÄÉµá¤Ë¼ç´ã¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
È¯É½²ñ¤Ë¤Æ¥µ¥Ã¥Ý¥í °û¤ß¤´¤¿¤¨¡ãÄ¶ÌµÅü¡ä¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¡¦¥°¥ì¥Õ¥ë¥µ¥ï¡¼¤Î2¼ï¤ò»î°û¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¾¦ÉÊÀâÌÀ¤Ë°ã¤ï¤º¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£ÌµÅü¤ÎRTDÀ½ÉÊ¤Ï²Ì¼Â´¶¤¬¹µ¤¨¤á¡¢¤Þ¤¿¥É¥é¥¤¤µ¤¬Á°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥ì¥â¥ó¤Î»ÀÌ£¡¢¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¶ì¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿´»µÌ¤é¤·¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤È¤â¤ËÎØ³Ô¤Î¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿°û¤ß¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£
ËÜÀ½ÉÊ³«È¯¤Ë¤Ï¡¢RTD¤Î¹ØÆþ¼Ô¤ÎÆâ¡¢¥Ó¡¼¥ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÈRTD¤òÊ»Çã¤¹¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬7³ä¼å¤È¤¤¤¦»Ô¾ìÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ê»Çã¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼ÂºÝ¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ëRTD¾¦ÉÊ¤Ë¤ÏÌµÅü¡¦¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë·Ï¤¬¾å°Ì¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¡¢°ìÊý¤ÇRTD¤Ë¤Ï¡Ö°û¤ß¤´¤¿¤¨¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¼¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥ë¹¥¤¤âËþÂ¤Ç¤¤ë¡¢°û¤ß¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ëRTD¡×¤È¤·¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤ò°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¤¤ÁÀ¤¤¤À¡£Æ±»þ¤Ë¡¢°û¤ß¤´¤¿¤¨¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô¤ä¶ìÌ£¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¿·¤·¤¤°û¤ß¤´¤¿¤¨¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡ÖÌ£¤ï¤¤¤È¤·¤Æ¤Î°û¤ß¤´¤¿¤¨¡×¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹â¸¶¤µ¤ó¤ÏÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¢£RTD»Ô¾ì¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¡×¤òÄó°Æ
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¤Î²¼ÏÂÅÄÍ¦¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎRTD»ö¶È¤Î¸½¾õ¤È¡¢2026Ç¯¤ÎÀïÎ¬¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£RTD»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î¼ûÍ×¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÃæ¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤ÎRTD¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡ã´Ì¡ä¤Î2025Ç¯½Ð²Ù¼ÂÀÓ¤Ï¡¢2021Ç¯Èæ¤Ç1.38ÇÜ¡¢2021Ç¯¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹âÇä¾å¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÉý¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ç»¤¤¤á¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡ÖÇ»¤¤¤á¤Î¥°¥ì¥Õ¥ë¥µ¥ï¡¼¡×¡ÖÇ»¤¤¤á¤Î¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¡×¡¢Çß´³¤·´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡ÖÃËÇß¥µ¥ï¡¼¡×¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«ÀïÎ¬¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²¼ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯10·î¤Ë¹µ¤¨¤¿¼òÀÇÀÇÎ¨²þÀµ¤Ç¤ÏRTD¤Î¼òÀÇ³Û¤Ï¾å¾º¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºòº£¤ÎÊª²Á¹âÆ¤ä·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤é¡¢°ú¤Â³¤RTD»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òµá¤á¤ë°Õ¼±¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î°Õ¼±¡¢·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ¤·¡¢´ûÂ¸¤ÎRTD¾¦ÉÊ¤Ë¿·¾¦ÉÊ¤ò²Ã¤¨¡¢RTD»Ô¾ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³èÀ²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È²¼ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤ÏÃæÄ¹´ü¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
RTD¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢RTD¤Ç¤ÏÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È°û¤ß¤´¤¿¤¨¡É¤Î²ÁÃÍ¤ä¿·¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í °û¤ß¤´¤¿¤¨¡ãÄ¶ÌµÅü¡ä¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎRTD¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤³¤½¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢°ÕÍßÅª¤Ê¿·¾¦ÉÊ¤À¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤Î°û¼ò¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÌµÅü¤ÏÌ£µ¤¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¤¿¡Ö°û¤ß¤´¤¿¤¨¡×Âè°ì¤ÎRTD
¥µ¥Ã¥Ý¥í °û¤ß¤´¤¿¤¨¡ãÄ¶ÌµÅü¡ä¤Ï¡¢¡Ö´Å¤¯¤Ê¤¤¥Ó¥¿¡¼¤Ê°û¤ß¤´¤¿¤¨¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êËþÂ¤Ç¤¤ë¡È1ÇÕÌÜ¡É¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥µ¥ï¡¼¡×¤ò¤¦¤¿¤Ã¤¿RTDÀ½ÉÊ¡£°û¿©Å¹ÀìÇäÉÊ¤Î¾®Çä²½¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÆ±¼ÒRTDÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¥·¥ó¡¦¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¡×°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¡£
Ì£¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í °û¤ß¤´¤¿¤¨¡ãÄ¶ÌµÅü¡ä¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¡×¤È¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í °û¤ß¤´¤¿¤¨¡ãÄ¶ÌµÅü¡ä¥°¥ì¥Õ¥ë¥µ¥ï¡¼¡×¤Î2¼ï¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì350¥ß¥ê´Ì¡¦500¥ß¥ê´Ì¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£»²¹Í¾®Çä²Á³Ê¤Ï2¼ï¤È¤â¤Ë350¥ß¥ê´Ì164±ß(ÀÇÈ´)¡¢500¥ß¥ê´Ì223±ß(ÀÇÈ´)¡£
¾¦ÉÊÌ¾¤¬É½¤¹ÄÌ¤ê¡¢RTD¡¢ÆÃ¤ËÌµÅü¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ëÌ£µ¤¤Ê¤µ¤ä°û¤ß¤´¤¿¤¨¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤ËÂÐ¤·¡¢°û¤ß¤´¤¿¤¨¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£²Ì¼Â¤Î¥Ó¥¿¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤è¤ê¡¢°û¤ß¤´¤¿¤¨¤ä¥Ü¥Ç¥£´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦³«È¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ó¡¼¥ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÊ»Çä¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î1¤Ä¤Ë¸«¿ø¤¨¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô¤ò°ìÈÌÅª¤Ê¥Ó¡¼¥ë¤ÈÆ±Åù¤Î5¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£
¢£²Ì¼Â¤ÎÉ÷Ì£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤ë¡ÖÌ£¤ï¤¤¤È¤·¤Æ¤Î°û¤ß¤´¤¿¤¨¡×¤ò¼Â¸½
¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í °û¤ß¤´¤¿¤¨¡ãÄ¶ÌµÅü¡ä¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¤Î¹â¸¶Ì³¤µ¤ó¤Ï¡¢°û¤ß¤´¤¿¤¨¼Â¸½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Ö°ìÈÌÅª¤ÊÌµÅü¾¦ÉÊ¤è¤ê´Å¤ß¤òÍÞ¤¨¡¢²Ì¼Â¤Î¶ì¤ß¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡×¡¢¡ÖÊ£¿ô¤Î´»µÌ²ÌÈé¤ò²Ã²¹¿»ÄÒÃê½Ð¡¢²Ì¼Â¤Î»ÝÌ£¤òÇ»½Ì¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ô¡¼¥ë¥¨¥¥¹¡É¤ÎºÎÍÑ¡×¡¢¡ÖÅüÎà0.1gÌ¤Ëþ¤ÈÅ°ÄìÅª¤ËÍÞ¤¨¤¿¡¢´Å¤¯¤Ê¤¤°û¤ß¤´¤¿¤¨¡×¤Î3ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô¤Î¹â¤µ¤ä¶¯¤¤¶ì¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌ£¤ï¤¤¤È¤·¤Æ°û¤ß¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤Î¿·¤·¤¤°û¤ß¤´¤¿¤¨¤ÎÄó°Æ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹â¸¶¤µ¤ó¤ÏÀâÌÀ¡£ÅüÎà¤ò¸º¤é¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç´Å¤¯¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎÄÉµá¤Ë¼ç´ã¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
È¯É½²ñ¤Ë¤Æ¥µ¥Ã¥Ý¥í °û¤ß¤´¤¿¤¨¡ãÄ¶ÌµÅü¡ä¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¡¦¥°¥ì¥Õ¥ë¥µ¥ï¡¼¤Î2¼ï¤ò»î°û¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¾¦ÉÊÀâÌÀ¤Ë°ã¤ï¤º¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£ÌµÅü¤ÎRTDÀ½ÉÊ¤Ï²Ì¼Â´¶¤¬¹µ¤¨¤á¡¢¤Þ¤¿¥É¥é¥¤¤µ¤¬Á°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥ì¥â¥ó¤Î»ÀÌ£¡¢¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¶ì¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿´»µÌ¤é¤·¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤È¤â¤ËÎØ³Ô¤Î¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿°û¤ß¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£
ËÜÀ½ÉÊ³«È¯¤Ë¤Ï¡¢RTD¤Î¹ØÆþ¼Ô¤ÎÆâ¡¢¥Ó¡¼¥ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÈRTD¤òÊ»Çã¤¹¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬7³ä¼å¤È¤¤¤¦»Ô¾ìÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ê»Çã¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼ÂºÝ¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ëRTD¾¦ÉÊ¤Ë¤ÏÌµÅü¡¦¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë·Ï¤¬¾å°Ì¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¡¢°ìÊý¤ÇRTD¤Ë¤Ï¡Ö°û¤ß¤´¤¿¤¨¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¼¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥ë¹¥¤¤âËþÂ¤Ç¤¤ë¡¢°û¤ß¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ëRTD¡×¤È¤·¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤ò°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¤¤ÁÀ¤¤¤À¡£Æ±»þ¤Ë¡¢°û¤ß¤´¤¿¤¨¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô¤ä¶ìÌ£¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¿·¤·¤¤°û¤ß¤´¤¿¤¨¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡ÖÌ£¤ï¤¤¤È¤·¤Æ¤Î°û¤ß¤´¤¿¤¨¡×¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹â¸¶¤µ¤ó¤ÏÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¢£RTD»Ô¾ì¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¡×¤òÄó°Æ
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¤Î²¼ÏÂÅÄÍ¦¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎRTD»ö¶È¤Î¸½¾õ¤È¡¢2026Ç¯¤ÎÀïÎ¬¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£RTD»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î¼ûÍ×¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÃæ¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤ÎRTD¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡ã´Ì¡ä¤Î2025Ç¯½Ð²Ù¼ÂÀÓ¤Ï¡¢2021Ç¯Èæ¤Ç1.38ÇÜ¡¢2021Ç¯¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹âÇä¾å¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÉý¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ç»¤¤¤á¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡ÖÇ»¤¤¤á¤Î¥°¥ì¥Õ¥ë¥µ¥ï¡¼¡×¡ÖÇ»¤¤¤á¤Î¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¡×¡¢Çß´³¤·´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡ÖÃËÇß¥µ¥ï¡¼¡×¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«ÀïÎ¬¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²¼ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯10·î¤Ë¹µ¤¨¤¿¼òÀÇÀÇÎ¨²þÀµ¤Ç¤ÏRTD¤Î¼òÀÇ³Û¤Ï¾å¾º¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºòº£¤ÎÊª²Á¹âÆ¤ä·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤é¡¢°ú¤Â³¤RTD»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òµá¤á¤ë°Õ¼±¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î°Õ¼±¡¢·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ¤·¡¢´ûÂ¸¤ÎRTD¾¦ÉÊ¤Ë¿·¾¦ÉÊ¤ò²Ã¤¨¡¢RTD»Ô¾ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³èÀ²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È²¼ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤ÏÃæÄ¹´ü¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
RTD¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢RTD¤Ç¤ÏÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È°û¤ß¤´¤¿¤¨¡É¤Î²ÁÃÍ¤ä¿·¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í °û¤ß¤´¤¿¤¨¡ãÄ¶ÌµÅü¡ä¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎRTD¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤³¤½¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢°ÕÍßÅª¤Ê¿·¾¦ÉÊ¤À¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤Î°û¼ò¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£