¡ÚËÎ¤¦¡Û¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¡Ö¤È¤¦¡×¤ÈÆÉ¤à¿ÍÂ³½Ð¤ÎÆñÆÉ´Á»ú
¡ÖËÎ¤¦¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡ÖËÎ¤¦¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ÎÆÉ¤ßÊý¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÆñÆÉ´Á»ú¤Ë¤·¤Æ¤ÏÆó²è¤Ç½ñ¤±¤ë´ÊÃ±¤Ê´Á»ú¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤ËÆÉ¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤é¤Ê¤¦¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
ËÎ¤¦¤Ï¡ÖÀê¤¦¡×¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¡Ö»öÊª¤Ë¸½¤ì¤ë¸½¾Ý¤äÃû¸õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿À°Õ¤òÌä¤¤¡¢»ö¤ÎÀ®¤ê¹Ô¤¤äµÈ¶§¤òÍ½ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÎ¤¦¡×¤È¡ÖÀê¤¦¡×¤Î°ã¤¤¤Ï¾Ý·ÁÊ¸»ú¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£
¸Å¤¯¤Î¤¦¤é¤Ê¤¤¤Ï¡¢µµ¹Ã¤ä¹ü¤Ê¤É¤ò¾Æ¤¤¤¿¤Ò¤Ó¤Î·Á¤Ç¹Ô¤¦½¬´·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Ò¤Ó³ä¤ì¤Î·Á¤òÉ½¤·¤¿¾Ý·ÁÊ¸»ú¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤Ó³ä¤ì¤Ç¤Î¤¦¤é¤Ê¤¤¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤¦¤é¤Ê¤¤ÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡ÖÀê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¤¦¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä½Ï¸ì¤Ç¡ÖËÎÀê¡Ê¤Ü¤¯¤»¤ó¡Ë¡×¤ä¡ÖÀêËÎ¡Ê¤»¤ó¤Ü¤¯¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
