「お腹いっぱい食べたい、でも痩せたい」を叶える最強食材！白菜まるごと食べ尽くす“食べ痩せ”レシピ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
食べ痩せトレーナーのよしかさんが、
自身のYouTubeチャンネルで「【40代で体脂肪-10％】食べて痩せる！白菜まるごと簡単作り置き／健康レシピ５品」と題した動画を公開。
体重が気になるこの時期に、
低カロリーで満腹感が得られる白菜を丸ごと1玉使い切る、簡単でおいしい「食べ痩せ作り置きレシピ」を5品紹介した。
よしか氏は、かつて自身も体脂肪率が30%を超えていた時期があり、
体重調整が必要な時に活用していたのが「白菜」だったと明かす。
白菜は1玉約2kgあるが、その95%が水分でできており、「ほぼ水」のようなものだと説明。
1玉すべて食べてもカロリーは約306kcalで、これはサバ缶1つよりも低い数値だという。そのため、「お腹いっぱい食べたい！でも、痩せたい」という願いを叶える、まさに“欲張りさんの強い味方”だと語った。
動画では、白菜を丸ごと使い切るための5つのレシピを紹介。
調理を始める前に、葉がバラバラにならず、洗いやすくもなる「上手な切り方」を実演。
芯の部分に包丁で切り込みを少し入れた後、手で引き裂くように割くのがポイントだという。
紹介されたレシピは、電子レンジで作る「白菜の煮浸し」や、生の白菜の食感を楽しむ「白菜の無限サラダ」など、ほとんど油を使わないヘルシーなものばかり。
例えば、「タンパク質たっぷり！ミルクスープ」では、低脂肪乳と鶏もも肉を使用することで、カルシウムとタンパク質を同時に摂取できる一品に。また、鶏ひき肉と豆腐を使った「なんちゃって麻婆豆腐」は、ひき肉に下味をしっかりつけることで、格段においしくなるとコツを語った。
よしか氏は、白菜は加熱するとかさが減るため、たくさんの野菜を摂りやすい食材でもあると解説。厚生労働省が推奨する1日の野菜摂取量350gも、白菜を使えば簡単に達成できるという。低カロリーで満腹感も得られる白菜レシピを日々の食事に取り入れてみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
1984年生まれ。2児の母。パーソナルトレーナー。YouTube「食べ痩せ健康チャンネル」登録者数７万人。食べながら健康に痩せる“食べ痩せトレーナー”として活動中。40〜60代女性へのダイエット指導を得意とし、食べることで健康を取り戻し、無理なく続けられるダイエット方法を提案している。