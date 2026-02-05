【Ｊ１百年構想リーグ】横浜ＦＭ遠野大弥「幸せをかみしめながらサッカーをやりたい」右アキレス腱断裂の大けが乗り越え２２６日ぶりの公式戦出場へ…６日開幕

町田戦に向けた前日練習を行う横浜ＦＭ・遠野大弥

横浜ＦＭは５日、神奈川・横須賀市内で明治安田Ｊ１百年構想リーグ開幕・町田戦（６日・日産スタジアム）に向けて一部のみを公開して前日練習を行った。

＊ ＊ ＊

開幕の日を誰よりも心待ちにしているのがＦＷ遠野大弥だ。昨年６月２５日のＦＣ東京戦で右アキレス腱（けん）断裂の大けがを負い、手術を経て、昨季の終盤に全体練習に合流していたが、公式戦出場は今季までお預けとなっていた。始動から順調に調整を続け、開幕メンバー入りの可能性を十分に残した状態で町田戦を迎える。前日練習後に取材に応じた遠野は「今年に向けて準備してきたので、明日の試合を楽しむという気持ちを忘れずに、あと自分の良さを忘れずに本当にチームのために走りたいです。キャンプが終わって（開幕までの）１週間もフルで１００％出せているので、あとは本当に試合になったら無理せずって思いたいんですけど、僕は多分無理してでもやっちゃうタイプなので、それが僕の良さだと思いますし、本当に７か月ぶりに、幸せをかみしめながらサッカーをやりたいなと思います」と、２２６日ぶりの公式戦出場に意欲を示した。

川崎から加入した昨季は開幕から中心選手として奮闘を続けたが、チームは低迷。そうした状況で長期離脱を余儀なくされたが、チームは苦しみながら残留を勝ち取った。昨季のＪ１リーグでは開幕・新潟戦で１―１で引き分けるなど、開幕４戦未勝利で苦戦したこともあり、昨年までのＪ１とは異なる大会ではあるが、ホームでは１７年の浦和戦（３〇２）以来、９年ぶりとなる“開幕白星発進”を決めたいところ。

優勝すればＡＣＬＥ出場権も獲得できるだけに、遠野も「本当に今はワクワクしていますし、自分が点取ることだけしか考えてないので、本当にそれに向けて明日は良い準備をして、タフに戦い続けられる選手になれれば。やっぱり次のシーズンにつなげられるようなリーグにしたいですし、ＡＣＬＥは僕たちの目標なので全力で取りに行きたい」と意気込んだ。