【翻意】はなんて読む？周囲も驚く変化を表す言葉！
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「翻意」はなんて読む？
翻訳や翻すなどに使われている漢字の「翻」に、「意」という字をつけた熟語です。
他の熟語の読みから推理すれば、読み方もわかるかもしれませんね。
いったい、「翻意」はなんと読むのでしょうか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ほんい」でした！
翻意とは、決心を変える、意思をひるがえすといった意味の言葉です。
同じ意味の熟語に、「翻心（ほんしん）」がありますよ。
「翻」という漢字には複数の意味がありますが、この熟語では裏返しにする、急に変えるといった意味で使われています。
また、「意」には心の中の思い、気持ち、考えといった意味があります。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
ライター Ray WEB編集部