話題のイケメンと妄想おうちデート♡ もしも【山下幸輝】が彼氏だったら...？

俳優やWILD BLUEのリーダーとして大活躍中の山下幸輝さんがRayにカムバック！今回は、「もしも、山下幸輝がカレシだったら」というテーマで、彼氏感あふれるシチュエーションに挑戦してくれました♡ 山下さんとおうちデートしている気持ちになれるショットはファン必見です！

もしも、山下幸輝がカレシだったら 推しとデートする世界線♡ 映画・ドラマと立て続けに出演し、 俳優としても活躍の場を広げるWILD BLUEのリーダー・山下幸輝さんがカレシになってRayに帰ってきた♡ 彼女しか見られないうような“カレシの顔”を妄想ストーリーとともにお楽しみください♡ ヘアバンド6,820円／CA4LA その他／スタイリスト私物

君はいつも“お帰り”って言ってくれるよね 今日もバイト終わりに彼の家へ行く。吐く息がやけに白くて、彼の家が近づくと知らないうちに早歩きになっていたことに気づいたんだ。 時間を約束したわけでもないのに。ドアを開けるといつも「お帰り」って迎えてくれる。そういわれるたびにこっちは、ドキッとしちゃうの、幸輝は知ってる？ なにげなく言ってるだけだってわかってるのに、その「お帰り」がうれしくて。 ここがいつか、一緒に帰る場所になっていくのかなって、そんな、これからを考えられずにはいられないじゃん！

INFORMATION EVENT『新春！？わぶらじ大運動会〜WILD軍 対 BLUE軍〜』 1月31日（土）@立川ステージガーデン TBSラジオで毎週木曜22時〜放送中の『WILD BLUEのわぶらじ』が、初の番組イベントを開催！ 人気ボーイズグループや、俳優がゲスト出演し、WILDBLUEメンバーとともに「WILD軍」「BLUE軍」を結成。運動会ならではの競技に加え、トークやパフォーマンスなど盛りだくさんな内容に。 DIGITAL SINGLE『WILD BLUE「Glitch」』 ／ YK MUSIC ENTERTAINMENT 2年目に突入したWILD BLUEの新章の幕開けを告げる新曲。完璧さや正確さを求められる時代に、自分のGlitch（欠陥・バグ）を肯定し、愛することをテーマにしたメッセージソング。 国境を超えて活躍するプロデューサー・UTAが手掛けるクールでダンサブルなビートが爽快感を与える。 DRAMA『ストロボ・エッジ Season2』 毎週金曜 23:00〜放送中／WOWOW各話放送終了後、TVerで見逃し配信中 『別冊マーガレット』で連載された、咲坂伊緒の大ヒット作を2部作で完全実写化。 山下幸輝演じる安堂は主人公の仁菜子（福本莉子）へ思いを寄せる同級生で、Season2を大きく揺るがす重要人物。 最高峰の本格青春ラブストーリーが遂に完結。WOWOWオンデマンドでは全6話を一挙配信中。 PROFILE 山下幸輝 やました・こうき●2001年11月7日生まれ、大阪府出身。 映画、ドラマなど俳優活動のみならず、5人組のボーイズグループ、WILDBLUEのリーダーも務める。自身の1st写真集『Lovender』も発売し、さらなる人気を拡大中。 撮影／藤原宏（Pygmy Company）スタイリング／神代亮太 ヘア＆メイク／森村真歩（CONTINUE）

