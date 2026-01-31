「このくらい融通が利くのありがたい…」気が利く100均の収納ポーチ

ヘアアイロンの収納、サイズが合わなかったりコードが絡まったりと意外と苦戦しませんか？セリアの「ヘアアイロンポーチ」は、プレートとコードを分けて収納できる二つ折り構造の名品です。面ファスナーで厚みを調節できるため、手持ちのアイロンにぴったりのサイズでまとめられます。110円（税込）で「スッキリ・傷つき防止」を叶える理想のポーチをレポートします。

商品情報

商品名：ヘアアイロンポーチ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：29.5×26cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4947879021612

プレートとコードを分ける賢い構造！擦れを防いでスッキリ収納

ヘアアイロンを保管する際、プレートとコードをそのまま一緒に束ねると、摩擦による傷やコードの折れが気になりますよね。見た目的にもごちゃつきが気になります。

セリアの「ヘアアイロンポーチ」は、そんな収納時の悩みを解決してくれる専用アイテムです。

このポーチは二つ折りのマットのような構造をしており、内側のポケットにプレートを差し込めるようになっています。

最大の特徴は、仕切りによってプレート部分とコードを完全に分けて収納できること。内側にはアルミ蒸着シートが使用されています。

耐熱温度は120℃のため使用直後の高温のまま入れるのは厳禁です。十分に冷ました後、繊細なコードをプレートとの接触から守りながら、ひとまとめにできるのは非常に優秀です。

ファスナーがないからこその汎用性！ワイドタイプもすっぽり

このポーチの最大の魅力は、固定方法に面ファスナー付きのベルトを採用している点です。

アイロン全体を入れてファスナー閉じるタイプとは異なり、アイロンの長さや厚みに合わせて巻く位置を変えられるため、ある程度融通が利きます。

ベルトの面ファスナーが長めに縫い付けられているので、細身のアイロンからボリュームのあるタイプまで、しっかり固定してまとめられます。

筆者宅の厚みがあるワイドタイプのストレートアイロンも、このポーチなら無理なく収まりました。

市販のケースではサイズが合わず、無理やり押し込んでいたアイロンでも、これなら柔軟に対応できます。

お手持ちのアイロンの形を選ばず、ジャストサイズで保護できる汎用性の高さは、まさに「気が利く」設計といえるでしょう。

シンプルな「真っ黒」が正解！使いやすさを底上げするループ付き

デザインは余計な装飾がない、潔い「真っ黒」。汚れが目立ちにくい色味なので、毎日気兼ねなく使えます。

また、フックに掛けられるループが付いているのも大きなポイントです。洗面所の使いやすい場所に吊るしておけるので、熱を冷ました後のアイロンをスマートに片付ける定位置が作れます。

「110円でここまで収納のしやすさが考えられているとは」と驚かされる機能美。アイロンの擦れを防ぎ、バラけがちなコードもスッキリまとめたい方にこそ試してほしい、理想的な収納ポーチです。

セリアの「ヘアアイロンポーチ」は、手持ちのサイズに合わせて調節できる柔軟さと、コードを保護する二分割構造が魅力の収納グッズでした。洗面回りをスッキリ美しく、大切に道具を保管したい方は、ぜひ店頭でチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。