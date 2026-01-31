「このくらい融通が利くのありがたい…」気が利く100均の収納ポーチ
商品情報
商品名：ヘアアイロンポーチ
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：29.5×26cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4947879021612
プレートとコードを分ける賢い構造！擦れを防いでスッキリ収納
ヘアアイロンを保管する際、プレートとコードをそのまま一緒に束ねると、摩擦による傷やコードの折れが気になりますよね。見た目的にもごちゃつきが気になります。
セリアの「ヘアアイロンポーチ」は、そんな収納時の悩みを解決してくれる専用アイテムです。
このポーチは二つ折りのマットのような構造をしており、内側のポケットにプレートを差し込めるようになっています。
最大の特徴は、仕切りによってプレート部分とコードを完全に分けて収納できること。内側にはアルミ蒸着シートが使用されています。
耐熱温度は120℃のため使用直後の高温のまま入れるのは厳禁です。十分に冷ました後、繊細なコードをプレートとの接触から守りながら、ひとまとめにできるのは非常に優秀です。
ファスナーがないからこその汎用性！ワイドタイプもすっぽり
このポーチの最大の魅力は、固定方法に面ファスナー付きのベルトを採用している点です。
アイロン全体を入れてファスナー閉じるタイプとは異なり、アイロンの長さや厚みに合わせて巻く位置を変えられるため、ある程度融通が利きます。
ベルトの面ファスナーが長めに縫い付けられているので、細身のアイロンからボリュームのあるタイプまで、しっかり固定してまとめられます。
筆者宅の厚みがあるワイドタイプのストレートアイロンも、このポーチなら無理なく収まりました。
市販のケースではサイズが合わず、無理やり押し込んでいたアイロンでも、これなら柔軟に対応できます。
お手持ちのアイロンの形を選ばず、ジャストサイズで保護できる汎用性の高さは、まさに「気が利く」設計といえるでしょう。
シンプルな「真っ黒」が正解！使いやすさを底上げするループ付き
デザインは余計な装飾がない、潔い「真っ黒」。汚れが目立ちにくい色味なので、毎日気兼ねなく使えます。
また、フックに掛けられるループが付いているのも大きなポイントです。洗面所の使いやすい場所に吊るしておけるので、熱を冷ました後のアイロンをスマートに片付ける定位置が作れます。
「110円でここまで収納のしやすさが考えられているとは」と驚かされる機能美。アイロンの擦れを防ぎ、バラけがちなコードもスッキリまとめたい方にこそ試してほしい、理想的な収納ポーチです。
セリアの「ヘアアイロンポーチ」は、手持ちのサイズに合わせて調節できる柔軟さと、コードを保護する二分割構造が魅力の収納グッズでした。洗面回りをスッキリ美しく、大切に道具を保管したい方は、ぜひ店頭でチェックしてみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。