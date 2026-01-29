【明日なに着る？】意外にもメリットの多い「2つのダウンのレイヤード」





出番の多い黒ワンピースをテクニックでレベルアップ。ワンピース＝受け入れ力の高いシンプルなパレットと捉えて、着回しの幅を広げるシンプル以上のアイディアをご提案。





長そでのダウンコートに、そでも丈も短いダウンベストをレイヤード。同色だから以外にもなじむ、デザインのようになりすましたボリュームでぬくもりと洒落感を両得。マットなコートとシャイニーなベストの質感の微差がもたつきを抑制。2種類のダウンの存在感には、体の線を細くイメージさせるうれしい視覚効果も。





【POINT】モンスターパーカーは日本の気候に合わせて中綿量を調整。オーバースペックを回避し、余計に膨らまないおさまりのいいシルエット。ベストは表面にツヤが出るナイロンタフタを採用。ニットやスウェットなど、ドライな質感のトップスとメリハリがつく合わせやすい質感。





