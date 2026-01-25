この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ミュージシャンの平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」にて、「【閲覧注意】メンバーに嫌われるバンドマンの共通点。お前のその行動、実は全員ブチギレてる」と題した動画を公開。バンド活動を円滑に進める上で避けるべき、パート別の「嫌われる行動」について持論を展開した。



まず平井氏は、ドラマーが嫌われる行動として「音を勝手に出してうるさい」ことを挙げた。ドラマーは人格者が多く、人に嫌われにくい素質を持つ一方で、その大らかな性格ゆえに無意識に騒音を出してしまう傾向があると分析。リハーサル中に他のメンバーが会話している最中にドラムを叩き始めるなどの具体例を出し、注意を促した。



続いてベーシストについては「借金まみれ」という金銭問題が嫌われる原因だと断言。単なる借金ではなく「借金苦」に陥ると、友人やメンバーにまで迷惑をかける事態に発展すると指摘する。ギタリストに関しては「評論厨」になりがちだと語る。バンドを結成する立場にあることが多いためか、他のバンドや自分たちの楽曲に対して批評家のような言動を取り、それが「嫌味」と受け取られることがあるとした。



ボーカルが嫌われる最大の理由は「キレること」だという。平井氏によれば、その怒りの根源には「自分のことを理解してくれない」という寂しさや悲しみがあり、理想と現実のギャップから感情的になりやすいと解説。番外編として、ボーカルが「カルト・マルチに走る」ケースも紹介し、これがバンド崩壊に直結する最悪のパターンであると警鐘を鳴らした。



平井氏は、各パート特有の性格や立場が、時に他メンバーとの軋轢を生む原因になると分析。円満なバンド活動のためには、こうした「嫌われる行動」を自覚し、避ける努力が不可欠であると締めくくった。