この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が本質を提示！『【新NISA】一括投資vs積立投資の最適解。手法にこだわる人ほど「資産が増えない」致命的な理由！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」が、『【新NISA】一括投資vs積立投資の最適解。手法にこだわる人ほど「資産が増えない」致命的な理由！』と題した動画を公開した。本動画は、投資を学ぶほど判断に迷い、行動できなくなる人が増えている現状に対し、その構造的な原因を整理していく内容である。



冒頭で投資アドバイザー・鳥海翔氏は、「知れば知るほど分からなくなる」という感覚は、真剣に投資と向き合っている証拠だと述べる。一方で、その状態が続くと、結局何も決められなくなる点を問題視する。多くの情報を集めているにもかかわらず判断できないのは、勉強不足ではなく、判断の軸が定まっていないからだという。



インデックス投資と個別株、分散投資と集中投資、一括投資と積立投資。どの手法も正しいと語られるため、相互に矛盾しているように見える。しかし鳥海氏は、これらは前提条件が異なるだけで、間違いではないと説明する。目的や状況が違えば、導かれる結論も変わるという視点が欠けていることが、混乱の正体だと指摘する。



重要なのは、どの手法が優れているかを比べ続けることではない。投資を通じて何を実現したいのか、いつまでに、どの程度の金額が必要なのかを言語化することである。その基準が定まれば、手段は自然と絞られていく。途中で価格が上がっても下がっても、事前に考えた前提があれば、判断に振り回されにくくなる。



動画では具体的な質問例も用いながら、判断基準を持たない投資が抱える不安定さを掘り下げていく。個別の商品解説よりも、なぜ迷い続けてしまうのかという思考の癖に焦点を当てている点が特徴だ。細かな手法論に疲れた人ほど、全体像を整理する材料になる構成となっている。投資の手法選びで立ち止まっている人にとって、迷いが生じる理由を構造的に理解する手がかりを与える内容となっている。