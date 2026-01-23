この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

夫に浮気された妻の苦しみ「自分という存在そのものが否定された感覚」これがサレ妻が抱える現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が自身のYouTubeチャンネル「岡野あつこチャンネル」で、「裏切られた直後の判断が、後悔につながる理由」と題した動画を公開。夫に浮気された妻が抱える本当のつらさと、その深い傷から回復するための考え方について解説した。

動画の冒頭で岡野氏は、4万件以上の夫婦問題を扱ってきた経験から、「浮気された妻のつらさは、外側からはほとんど理解されていない」と問題提起する。周りから「時間がたてば忘れられるよ」と言われても、本人の苦しみはそんな軽いものではないと指摘した。

岡野氏によると、浮気は単なる裏切りであると同時に、「自分という存在そのものが否定されたような感覚をもたらす」という。その結果、多くの妻が「私が悪かったのか」「魅力がなかったのか」と強い自己否定感に苛まれる。さらに、この苦しみを友人や家族に打ち明けられず、「誰にも本当の気持ちを言えないという孤独」が、妻をより一層追い詰めていくと説明した。

また、浮気が発覚した直後に「許すのか、離婚するのか」という二択で決断を急ぐことの危険性にも言及。「心が壊れた状態で離婚してしまったり、逆に気持ちに蓋をしたまま修復を選んでしまうと、その後に大きな後悔が残ってしまう」と警鐘を鳴らし、感情が落ち着くまでじっくり考える時間を持つことの重要性を説いた。

妻の心の傷の深さを左右するのは、「浮気後の夫の態度」だという。夫が心から反省し、行動で償おうとすれば妻の傷は癒えていく可能性がある一方で、「責任転嫁、逆ギレ、言い訳、黙り」といった態度は妻の傷をさらに深くえぐる。「なぜ私がこんなに苦しいのに、あなたは平気なの」という感覚が、妻の心を破壊していくのだ。

最後に岡野氏は、この痛みから回復するために最も必要なのは「自分を守る軸」だと強調する。「浮気されたら人生の終わりではありません」と語り、夫の行動に振り回されるのではなく、「自分の人生を中心に物事を戻すこと」を提唱。つらい感情は一旦脇に置き、「どうしたらいいか」という具体的な行動に集中することで、回復の道が開けると述べ、自身の経験も踏まえながら視聴者に力強いエールを送った。