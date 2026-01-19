第49回日本アカデミー賞の優秀賞、新人賞が19日に発表された。各部門の最優秀賞は、3月13日の授賞式で発表となる。

邦画実写の興収記録を22年ぶりに更新する大ヒット映画「国宝」（李相日監督）が作品賞、主演男優賞、新人俳優賞など13部門にノミネートされた。

「国宝」は俳優の吉沢亮が主演、横浜流星が共演で、11月には興行収入が173.7億円を突破し、「踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!」（2003年公開、173.5億円）を超えて邦画実写で歴代1位になった。

上方歌舞伎の名家に引き取られたやくざの息子と、その家の御曹司がしのぎを削りながら芸道を究めていく波瀾（はらん）万丈の50年を描く一代記。吉沢、横浜をはじめ、黒川想矢、越山敬達、田中泯、渡辺謙の役者陣が吹き替えなしで挑んだ歌舞伎シーンにも話題沸騰。邦画実写としては22年ぶりの100億円を突破するなど、空前の社会現象となっている。

以下、「国宝」がノミネートされた部門

▼作品賞

▼優秀監督賞＝李相日監督

▼優秀脚本賞＝奥寺佐渡子

▼優秀主演男優賞＝吉沢亮

▼優秀助演男優賞＝田中泯、横浜流星、渡辺謙

▼優秀助演女優賞＝高畑充希、森七菜

▼優秀撮影賞＝ソフィアン・エル・ファニ

▼優秀照明賞＝中村豊樹

▼優秀音楽賞＝原摩利彦

▼優秀美術賞＝種田陽平、下山奈緒

▼優秀録音賞＝白取貢

▼優秀編集賞＝今井剛

▼新人俳優賞＝見上愛