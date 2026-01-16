¡ØÊø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë¡Ù¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÆÍÇ¡È¯É½¡¡¿Ï¤ä¶äÏµ¤Î¿·¤¿¤Ê»Ñ¤ò´Þ¤à7Ì¾¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡1·î16Æü¡¢¡ØÊø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë¡Ù¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê¿·µ¬¥¥ã¥é¥¯¥¿ー7Ì¾¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û´ûÂ¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¿·¤·¤¤»Ñ¤ä¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥é¤â¡ª¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ー°ìÍ÷
¡¡¿·µ¬¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡¢Ver.4.0¤è¤ê·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡ÖÆóÁê³Ú±à¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·µ¬¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿Ï¡×¤ä¡Ö¶äÏµ¡×¤Î¿·¤¿¤Ê»Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö²Ö²Ð¡×¤È¤Î´ØÏ¢¤ò»×¤ï¤»¤ë¡Ö²Ð²Ö¡×¡¢¿·ÅÐ¾ì¤Î¡Öà«¸÷¡Ê¥³¥¦¥³¥¦¡Ë¡×¤ä¡ÖÈì±Ñ¡Ê¥Ò¥¨¥¤¡Ë¡×¡¢¡Öµõ¾È¡Ê¥¹¥Æ¥é¡Ë¡×¡¢¡ÖÉÔ»àÅÓ¡Ê¥·¥Ê¥º¡Ë¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÊÁ°¤Ë¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î¹ðÃÎ¤Ç¥Á¥é¸«¤»¤µ¤ì¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç¤½¤Î»Ñ¤ÈÌ¾Á°¤¬È½ÌÀ¤·¤¿·Á¤À¡£
¡¡¡ØÊø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë¡Ù¤ÎVer.4.0¤Ï¡¢¸½¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î½ªÎ»Æü¤Ç¤¢¤ë2·î13Æü°Ê¹ß¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë