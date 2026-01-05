おもちの新しい食べ方発見！甘くてとろ〜り「フレンチトースト風もち」を作ってみた

お餅の新しいおいしさを楽しむ「フレンチトースト風」作ってみた

お雑煮やお汁粉など、お正月にお餅を楽しんだ方も多いのではないでしょうか。定番の食べ方をひととおり楽しんだあとは、さまざまなおやつアレンジを試してみたくなりますよね。

今回は、お餅でフレンチトースト風のおやつが作れるレシピをクックパッドで見つけたので、実際に作ってみることにしました。

お餅と卵液をフライパンで焼くだけ

1. 切り餅は表面をさっと水で濡らし、電子レンジでやわらかくします。今回は600Wで50秒加熱しました。





2. 1を食べやすい一口大に切ったら、ボウルに牛乳と砂糖を混ぜ合わせた卵液に入れ、表面が浸るようにします。





3. 熱したフライパンにバターをひいてお餅を並べ、強めの弱火で焼きます。





4. 焼き色がついたらひっくり返し、ボウルに残った卵液を流し入れます。





5. トングでお餅をひっくり返しながら卵液を絡めていきます。

お餅の両面に焼き色がつき、卵がトロトロになったら焼き上がりです。





甘くてもちもち、ハマる味！





仕上げにシナモンパウダーを振って、お皿に盛り付けました。

食パンで作るフレンチトーストと同じように、卵と牛乳のやさしい香りがします。それでは早速いただきます。





お砂糖の甘みのついたトロトロの卵が、とってもおいしい！

もちもちでよくのびるお餅にトロトロ卵がよく絡んで、今までに食べたことがないような食感と味わいの組み合わせです。

もちもちトロトロの食感と、卵や牛乳の優しい甘さの組み合わせが絶品で、これはハマってしまいそうです。

薄焼き卵にならないように注意

手順4で加える卵液の量が多いと焼き上がりが遅くなるので、卵液が多そうなら様子を見ながら数回に分けて加えていくとよいでしょう。

また、卵液を加えてそのままにしておくと単なる薄焼き卵になってしまうために、フライパンを揺らしたり、お餅をひっくり返したりして、フライパンの中身を動かしながら熱していくことが大切だなと感じました。

フレンチトースト好きなら是非！

味わいはパンで作る従来のフレンチトーストと同じですので、フレンチトーストが好きでよく作る方はこちらのお餅バージョンもきっと好きになると思います。

今までお餅のアレンジというと、やわらかくしたお餅にココアを混ぜ込んだり、あんこを包んだりと少し手間がかかるものが多かったですが、このレシピは卵液に漬け込んでフライパンで焼くだけ。

少ない手間で好みの味わいに仕上がったので、また近いうちに作ってみようと思っています。

お餅で作るフレンチトーストの食感や味わいが気になる方は、ぜひ一度切り餅で試してみてくださいね。

（TEXT：菱路子）