サボリーノから新作シャンプー登場！忙しい朝も潤うオールインワン美容液ケア

タイパコスメとして人気の「サボリーノ」から、忙しい女性の味方となるオールインワン美容液シャンプーが数量限定で登場します。今回発売される2種は、それぞれダメージ補修とハリコシケアに特化した処方が特徴。さらに、春を思わせる桜のニュアンスを取り入れた香りが心地よく、毎日のシャンプー時間が癒しのひとときに♡美容液のような濃密泡が髪と頭皮を優しく包み込み、うるツヤ髪へ導く注目の新作です。

ダメージケアにはCS SA25のうるツヤ処方

「サボリーノ オールインワン美容液シャンプー CS SA25」（390mL 2,640円税込）は、しっとりとしたまとまりが欲しい人にぴったり。

分子量の異なる2種のコラーゲン＊1が髪内部と表面を補修し、低分子シルク＊2でキューティクルをなめらかに整えます。

香りはチェリーの瑞々しさにパウダリーな桜を合わせた、可憐で清潔感のある印象。洗うたびにツヤ感が増し、指通りが変わるような仕上がりを叶えます。

ハリ・コシ不足にはK SA25のボリュームケア

「サボリーノ オールインワン美容液シャンプー K SA25」（390mL 2,640円税込）は、ふんわりとしたボリュームが欲しい人に。

2種のケラチン＊3が髪の内側と外側を補修し、ヘマチン＊4がダメージを抱えた毛髪のたんぱく質を支えることで、ハリのある質感へと導きます。

香りは桜とミュゲを組み合わせたやさしく上品な甘さ。ボリューム不足に悩む髪も、生き生きとした印象に。

共通処方で“速乾”“うるおい”の使い心地を実現

2種共通で採用されたヒアルロン酸ヴェール＊5が髪と頭皮の乾燥を防ぎ、うるおいをキープ。さらに、ダメージケアカプセル＊6が毛髪の傷んだ部分を狙って補修し、均一な手触りを実現します。

とろりとした美容液のようなテクスチャーながら、もっちりと泡立つのも特徴。アミノ酸系ベース＊7でやさしく洗い上げ、速乾をサポートするコート成分＊8も配合。

時短なのにしっかりケアできる、忙しい毎日に寄り添う処方です♪

＊1 加水分解コラーゲンPGプロピルメチルシランジオール（保湿）

＊2 加水分解シルク（保湿）

＊3 加水分解ケラチン（羊毛）（保湿）

＊4 ヘマチン（保湿）

＊5 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム（保湿）

＊6 ジステアリルジモニウムクロリド、フィトステロールズ、ベヘントリモニウムクロリド、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル（以上、全て補修）

＊7 ココイルグルタミン酸TEA（洗浄剤）

＊8 PPG-3カプリリルエーテル、ジステアリルジモニウムクロリド、フィトステロールズ、ベヘントリモニウムクロリド、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル（以上、全て保湿）

春めく香りと集中補修で毎日のケアが心地よく

数量限定で登場する今回のサボリーノ オールインワン美容液シャンプー2種は、それぞれの髪悩みに寄り添いながら、春を感じるやさしい香りで気分まで軽やかにしてくれます。

ダメージケアとボリュームケア、どちらを選んでも髪と頭皮をうるおいで包み込むこだわりの処方が魅力。

忙しい日でも一品で完結する心強いアイテムです。タイパを求めつつ、美しさも譲れない女性たちにぜひ手に取ってほしい新作です♡