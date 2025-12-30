Èý¤âÌÜ¸µ¤â¡È¼ºÇÔ¤·¤Ë¤¯¤¤¡É¡£¡ÚKATE¡Û2026Ç¯1·î¿·ºî¥³¥¹¥á¡ÈÂç¿Í¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡ÉÃíÌÜ£³ÉÊ
¡ÚKATE¡Û¤«¤éÌÜ¸µ¥á¥¤¥¯¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿·ºî¥³¥¹¥á¤¬2026Ç¯1·î24Æü¤ËÅÐ¾ì¡£º£²ó¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤¬º£¤Ã¤Ý¤¯¹¹¿·¤Ç¤¤ë¥³¥¹¥á£³¤Ä¤ò¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Èý¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¤òÀ°¤¨¤ë¿·¿§¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡¢µ×¡¹¤ËÄêÈÖ¿§¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÉÁ¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥ÈÉ®¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¡£À¹¤ê¤¹¤®¤º¡¢¼«Á³¤Ë°õ¾Ý¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢Âç¿Í¥á¥¤¥¯¤Î¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ©¤±´¶¥«¥é¡¼¤ÇÈý¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤Ë¿·¿§ÅÐ¾ì
Èý¤Î¡È¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¡É¤ÈÊø¤ì¤Ë¤¯¤µ¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëKATE¤Î¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿·¿§¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Èý¥Þ¥¹¥«¥é¡Ö3D¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥«¥é¡¼Z¤Ï¼«Èý¤Î¹õ¤µ¤ò¼«Á³¤ËÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢½Å¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤·Ú¤ä¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤¬ÆÃÄ§¡£º£²ó¤Î¿·¿§¤Ï¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¥«¥é¡¼¤Ç¡¢Èý¤À¤±¤¬Éâ¤«¤º´éÁ´ÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¥¥±¥¤¥È¡¡º¸¡§¡Ö3D¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥«¥é¡¼Z¡× ¿·¿§£²¿§¡Ê¼Ì¿¿¤ÏBE-3¥È¡¼¥×¥Ù¡¼¥¸¥å¡Ë ³Æ¡ï935¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢±¦¡§¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦3D¡× ¿·¿§£²¿§¡Ê¼Ì¿¿¤ÏEX-13¥°¥ì¡¼¥¸¥å¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë ³Æ¡ï1,210¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢¨²Á³Ê¤ÏÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
Èý¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦3D¡×¤Ï¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Î¡¼¥º¥·¥ã¥É¥¦¤äÎÞÂÞ¤Î±Æ¤Ë¤â»È¤¨¤ëËüÇ½¥¿¥¤¥×¡£±Æ¤ò»Å¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤Ë¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¿·¿§¤ÏÈ©¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¤¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤Ç¡¢Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¡£¥ì¥Õ¥£¥ëÆ±ÆüÈ¯Çä¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
µ×¡¹¤ÎÄêÈÖ¿§ÄÉ²Ã¡£¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¿·¿§¤ÏÂ¿¹¬´¶¥Ô¥ó¥¯
Íî¤Á¤Ë¤¯¤µ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤«¤é¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÄêÈÖ¿§¤¬ÅÐ¾ì¡£¿°¤Î¿åÊ¬¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÌ©Ãå¥¸¥§¥ëËì¤ËÊÑ²½¤¹¤ë½èÊý¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤¯²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Í¥¯¥¿¥ê¥ó¥Ô¥ó¥¯·Ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¥±¥¤¥È¡Ö¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡× ¿·¿§£³¿§¡Ê¼Ì¿¿¤Ï18 ¤È¤í¤±Íî¤Á¤ëÌ©Åí¡Ë ³Æ¡ï1,540¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È©¿§¤òÁª¤Ð¤º¡¢·ì¿§´¶¤ò¼«Á³¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¿§¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¯»Å¾å¤²¤¿¤¤Æü¤Ë¤â³èÌö¡£¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Î¼ÙËâ¤ò¤»¤º¡¢¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤º»È¤¨¤ëËüÇ½¥«¥é¡¼¤Ï¡¢£±ËÜ¤¢¤ë¤È½ÅÊõ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥·¥ç¡¼¥ÈÉ®¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Ë¤¯¤¤¡£ÉÁ¤¤ä¤¹¤µ½Å»ë¤Î¿·¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼
¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢Ìó5.5mm¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÉ®¤òºÎÍÑ¤·¤¿¿·ºî¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ã¡¼¥×¥é¥¤¥Ê¡¼EX4.0¡Ê¥·¥ç¡¼¥ÈÉ®¡Ë¡×¡£¾®²ó¤ê¤¬¤¤¯¤¿¤á¡¢ÌÜ¿¬¤äºÙ¤«¤¤¥é¥¤¥ó¤â¥Ö¥ì¤Ë¤¯¤¯ÉÁ¤±¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£É®Àè¤Ë¥³¥·¤¬¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥ó¤¬ÂÀ¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¡£
¢¥¥±¥¤¥È¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ã¡¼¥×¥é¥¤¥Ê¡¼EX4.0¡Ê¥·¥ç¡¼¥ÈÉ®¡Ë¡× Á´£²¿§¡Ê¼Ì¿¿¤ÏBK-1¼¿¹õ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë ³Æ¡ï1,430¡ÊÀÇ¹þ¡¢ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë
¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ¤È¥¹¥Þ¥Ã¥¸¥×¥ë¡¼¥Õ½èÊý¤ÇÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤°ìÊý¡¢¤ªÅò¤Ç¥ª¥Õ¤Ç¤¤ë¼ê·Ú¤µ¤âÌ¥ÎÏ¡£ËèÆü¤Î¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤¿¤¤¿Í¤Ë¿´¶¯¤¤£±ËÜ¤Ç¤¹¡£
KATE¤Î2026Ç¯1·î²¼½ÜÈ¯Çä¤Î¿·ºî¤Ï¡¢¤É¤ì¤âÂç¿Í¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¼«Á³¤Ëº£¤Ã¤Ý¤µ¤ò¹¹¿·¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ð¤«¤ê¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤ä¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Îµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ãtext¡õphoto¡§Chami¡ä
🌼µ¢¾Ê¡¦½¸¤Þ¤ê¡¦½é·Ø¡Ä¤É¤³¤Ç¤â¹¥°õ¾Ý¡£Âç¿Í¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡ÖÂ¿¹¬´¶¥Ô¥ó¥¯¥á¥¤¥¯¡×¸·Áª£³¥³¥¹¥á