モーターズチャンネルが「【わんこと全国旅#10】これぞ車中泊の醍醐味！雪残る秋田できりたんぽ料理を堪能する」と題した動画を公開。道の駅で手に入れた食材を使い、秋田の郷土料理「きりたんぽ鍋」を車中泊で楽しむ様子を紹介しています。



動画の冒頭で、カムラフウフ氏はキャンピングカーのダブルタイヤに関する注意点を解説。内側のタイヤバルブが内向きになっているため、一般的なガソリンスタンドの空気入れでは対応できない場合があると言及します。実際に7店舗ほど断られた経験から、トラックの出入りが多い国道沿いの店舗や「宇佐美」のガソリンスタンドであれば対応してもらえる可能性が高いと説明しました。



秋田の旅では「道の駅ツアー」をテーマに掲げ、ご当地食材を探します。道の駅「あきた港」では「いぶりがっこ」を、道の駅「ひない」では「比内地鶏」の精肉や「きりたんぽ」を購入。夜は早速、これらの食材を使って車内で「きりたんぽ鍋」の調理を開始します。比内地鶏を皮目から焼き付けて旨みを引き出し、ごぼうや舞茸、ネギといった具材と共に煮込んでいく様子は、車中泊ならではの醍醐味を感じさせます。



また、旅の途中では雪と紅葉が同時に見られる八幡平の絶景ドライブや、強酸性の泉質が特徴という「新玉川温泉」にも立ち寄りました。動画の最後には青森県に入り、道の駅「いかりがせき」でりんごジュースやワインなどを品定めする様子も収められています。



ご当地の味覚をその場で楽しむ車中泊の魅力や、リアルな旅のヒントが詰まったこの動画は、次の旅行計画を立てる際の参考になるでしょう。