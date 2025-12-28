ÊÆ¹ñ³ôÅê»ñ²È¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤±Ñ¸ì¤ÎBS¡Ê±¦Â¦¡Ë¤ÇÉÑ½Ð¤¹¤ë±ÑÃ±¸ì21Áª
³¤³°M¡õA¤¬Áý¤¨¡¢³¤³°Åê»ñ²ÈÈæÎ¨¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ëºòº£¡£¡Ö±Ñ¸ì¤Î·è»»½ñ¤òÆÉ¤à¥¹¥¥ë¡×¤ÎÉ¬Í×À¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨Æñ¤·¤½¤¦¤Ê²ñ·×ÍÑ¸ì¤ò±Ñ¸ì¤ÇÆÉ¤à¤Ê¤ó¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¿Í¤ËºÇÅ¬¤Ê¤Î¤¬¿·´©¡Ø¡Ú¿·ÈÇ¡Û±Ñ¸ì¤Î·è»»½ñ¤òÆÉ¤à¥¹¥¥ë¡Ù¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Î·è»»½ñ¤Ï¡ÖÃæ³Ø±Ñ¸ì¥ì¥Ù¥ë¤Î±ÑÃ±¸ì¡×¤Ë¤è¤ë´ªÄê²ÊÌÜ¤È¡¢¥°¥í¥¹¡¢¥Í¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥«¥¿¥«¥Ê±Ñ¸ì¡×¤Î2¤Ä¤òÀ°Íý¤¹¤ì¤Ð½½Ê¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö²ñ·×±Ñ¸ì¤Î´ª¤É¤³¤í¡×¤ä¡Ö²ñ·×¤ÇÉÑ½Ð¤Î±ÑÃ±¸ì¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ñ·×»ØÉ¸Ê¬ÀÏ¡¢À®Ä¹Î¨·×»»¡¢É´Ê¬Î¨·è»»½ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¤³¤ì¤Ç¤Ò¤È¤È¤ª¤ê·è»»½ñ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Þ¤ÇÁ´ÌÖÍå¡£¾¯¤·¤Ç¤â±Ñ¸ì¤Î·è»»½ñ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÏÁ´°÷É¬·È¤Î½ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢BS¤Î±¦Â¦¤ÇÉÑ½Ð¤¹¤ë±ÑÃ±¸ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤À¤±¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤²ñ·×ÍÑ¸ì¡ÊBS¤Î±¦Â¦ÊÔ¡Ë
1. Credit¡Ä¡ÄÂßÊý
Credit¤Ë¤Ï¡Ö¿®Íê¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åê»ñ²È¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¿®Íê¤·¤Æ¤ª¶â¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ÂßÊý¤¬Credit¡£
2. Current liabilities¡Ä¡ÄÎ®Æ°ÉéºÄ
be liable for¡Á¤Ç¡Ö¡Á¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦´·ÍÑ¶ç¤Ç¤¹¡£Current¡áÎ®Æ°Åª¡á1Ç¯°ÊÆâ¤ËÊÖºÑ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¡¢¤³¤ì¤¬Î®Æ°ÉéºÄ¤Ç¤¹¡£
3. Accounts payable / Trade¡Êaccounts¡Ëpayable¡Ä¡ÄÇã³Ý¶â
Payable¡Ê»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤ÊAccounts¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ë¡¢¤Ä¤Þ¤êÇã³Ý¶â¡£Trade¤òÉÕ¤±¤ë¤È¡¢¾¦¼è°ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¡£
4. Notes payable¡Ä¡Ä»ÙÊ§¼ê·Á
Payable¡Ê»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤ÊNotes¡Ê¼ê·Á¡Ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê»ÙÊ§¼ê·Á¡£³¤³°¤Ç¤Ï¼ê·Á¼ÚÆþ¶â¡ÊÍÍø»ÒÉéºÄ¡Ë¤ò»Ø¤¹¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ÙÊ§¼ê·Á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Note payable-trade¤È¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¡£
5. Short-term debt / Short-term borrowings¡Ä¡ÄÃ»´ü¼ÚÆþ¶â
ÍÍø»ÒÉéºÄ¤Ë¤è¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¡Ö¥Ç¥Ã¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥«¥¿¥«¥Ê±Ñ¸ì¤ÇÌäÂê¤Ê¤·¡£Debt¤Îb¤ÏÌµ²»¤Ç¡Ödet¡×¤ÈÈ¯²»¤·¤Þ¤¹¡£
6. Current portion of long-term debt¡Ä¡Ä1Ç¯°ÊÆâ¤ËÊÖºÑÍ½Äê¤ÎÄ¹´ü¼ÚÆþ¶â
Long-term debt¡ÊÄ¹´ü¼ÚÆþ¶â¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢Ëþ´ü¤¬Current¡Ê1Ç¯°ÊÆâ¡Ë¤ËÍè¤ë¤â¤Î¡£
7. Accrued expense¡Ä¡ÄÌ¤Ê§ÈñÍÑ
È¯À¸¼çµÁ¤ò±Ñ¸ì¤ÇAccrual¡Êbasis¡Ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£È¯À¸¼çµÁ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¹¤Ç¤ËÈñÍÑ¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Þ¤À»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÈñÍÑ¤Î¤³¤È¡£
8. Prepaid income / Advance from customers / Deferred revenue¡Ä¡ÄÁ°¼õ¶â¡ÊÁ°¼õ¼ý±×¡Ë
¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¡ÊÎÁ¶âÁ°Ê§¤¤¤Î¡Ë¥«¡¼¥É¤«¤éÏ¢ÁÛ¤¹¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤·¡£
9. Lease obligations¡Ä¡Ä¥ê¡¼¥¹ÉéºÄ
Obligation¤Ï¡¢·ÀÌó¤Ê¤É³Î¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÀÕÇ¤¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
10. Fixed liabilities¡ÊNon-current liabilities¡Ë¡Ä¡Ä¸ÇÄêÉéºÄ
Fixed¡á¸ÇÄêÅª¡á1Ç¯Ä¶¤ÏÊÖºÑµÁÌ³¤ÎË¬¤ì¤Ê¤¤ÉéºÄ¤Ç¤¹¡£Non-current¤â1Ç¯°ÊÆâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤Ä¤Þ¤ê1Ç¯Ä¶¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤ÇÆ±¤¸°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
11. Long-term debt / Long-term borrowings¡Ä¡ÄÄ¹´ü¼ÚÆþ¶â
¥«¥¿¥«¥Ê±Ñ¸ì¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤Î¤ÇÌäÂê¤Ê¤·¡£
12. Corporate bond¡Ä¡Ä¼ÒºÄ
Corporate¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëBond¡ÊºÄ·ô¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¼ÒºÄ¡£
13. Allowance for retirement benefits for employees¡Ä¡ÄÂà¿¦µëÉÕ°úÅö¶â
½¾¶È°÷¤ÎRetirement benefits¡ÊÂà¿¦µëÉÕ¡Ë¤Î¤¿¤á¤ÎAllowance¡Ê°úÅö¶â¡Ë¡£
14. Deferred tax liabilities¡Ä¡Ä·«±äÀÇ¶âÉéºÄ
Deferred¡Ê·«¤ê±ä¤Ù¤é¤ì¤¿¡Ëtax¡ÊÀÇ¶â¡Ëliabilities¡ÊÉéºÄ¡Ë¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÈÆ±¤¸¸ì½ç¤Ç¤¹¡£ÀÇ¶â¤Î¸åÊ§¤¤¤ËÁêÅö¤·¡¢¾Íè¤ÎÀÇ¶â¤ò²Ã»»¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
15. ¡ÊShareholders¡Ç¡ËEquity¡Ä¡Ä¡Ê³ô¼ç¡Ë»ñËÜ
³ô¼ç¤ÏÊ£¿ô¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢shareholders¤Îs¤òËº¤ì¤º¤Ë¡£Stockholders¤Ç¤âOK¡£
16. Common share / Common stock / Share capital¡Ä¡Ä»ñËÜ¶â
Common¤¬ÉÕ¤±¤ÐÉáÄÌ³ô¼°¡£Í¥Àè³ô¤Ê¤éPreferred stock¡£
17. Additional paid-in capital / Capital reserves¡Ä¡Ä»ñËÜ¾êÍ¾¶â
Additional¡ÊÄÉ²Ã¤Î¡Ëpaid-in¡ÊÊ§¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡Ëcapital¡Ê»ñËÜ¡Ë¤Ç¤¹¡£
18. Treasury shares¡Ä¡Ä¼«¸Ê³ô¼°
ÆüËÜ¸ì¤Ç¼«¸Ê³ô¼°¤Î¤³¤È¤ò¶â¸Ë³ô¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤âTreasury¡ÊÊõ¸Ë¡Ë¤ÎShares¡Ê³ô¼°¡Ë¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ç¤¹¡£
19. Retained earnings¡Ä¡ÄÍø±×¾êÍ¾¶â
ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¯¤¤¡ÖÍø±×¾êÍ¾¶â¡×¤â¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡¢Retain¡ÊÊÝ»ý¡Ë¤µ¤ì¤¿Earnings¡ÊÍø±×¡Ë¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
20. Accumulated other comprehensive income¡Ä¡ÄÎßÀÑ¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊñ³çÍø±×
Comprehensive¤Ï¡ÖÊñ³çÅª¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£Î¬¤·¤ÆOCI¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¶âÍ»»ñ»º¤ÎÉ¾²Áº¹³Û¤ä°ÙÂØ´¹»»Ä´À°´ªÄê¤Ê¤É¡¢PL¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤¬»ñËÜ¤òÁý¸º¤µ¤»¤ë¹àÌÜ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
21. Non-controlling interests¡Ä¡ÄÈó»ÙÇÛ»ýÊ¬
Controlling¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Interests¡Ê»ýÊ¬¡Ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê100¡ó¤ÎµÄ·è¸¢¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò²ñ¼Ò¤Î»Ä¤ê¤Î³ô¼ç¡ÊÈó»ÙÇÛ»ýÊ¬¡Ë¤Ëµ¢Â°¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£