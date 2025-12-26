この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶麗菜氏がセルフケアを実演!『【新常識】鼻水・鼻づまり・鼻トラブルを手もみで解消!ストレスフリーな鼻の日常へ』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

手もみセラピストの音琶麗菜氏が、『【新常識】鼻水・鼻づまり・鼻トラブルを手もみで解消!ストレスフリーな鼻の日常へ』と題した動画を公開した。花粉症や季節的な鼻のトラブルに悩む人に向けて、手の反射区を刺激するだけで症状を和らげる方法を実演している。音琶氏自身、かつて横になると鼻が詰まって眠れないほどの悩みを抱えていたが、この手法を取り入れてから状態が大きく変わったという。



動画では3つの反射区を順に押していく手もみセラピーが紹介されている。施術前にハンドクリームを塗ることで血行を促し、筋肉をほぐして刺激が入りやすくなる点が強調されている。



最初に押すのは「耳鼻の反射区」である。薬指と小指の爪の脇に位置し、親指と人差し指でつまみながら7秒間押す動作を3回繰り返す。左手は右の耳鼻、右手は左の耳鼻に対応しており、特に片側だけ詰まる場合は反対側の手を重点的に押すことが勧められている。



次は「リンパ節(胸)の反射区」だ。手の甲側、親指と人差し指の間の水かきにあり、手を握った状態で親指を垂直に差し込むように押す。リンパの流れが滞ると指先の反射区に不調が現れやすいため、上半身全体の流れを促す意図がある。骨の際まで丁寧に刺激することで、より深い部分まで働きかけることができる。



最後に紹介されるのは「リンパ節(肺)の反射区」である。薬指と小指の延長線上、手首に向かって指2本分下がった位置にあり、親指の角を使って真下に押し込む。特に鼻水が多い、咳が出るといった症状がある場合に効果的とされている。押しにくい場合は手首を内側に回転させながら角度を工夫するか、カッサなどの道具を使う方法も示されている。



音琶氏は動画の中で、1つの反射区につき7秒押すことを基本とし、これを3回から5回繰り返すこと、さらに1日に3回から5回実施することを推奨している。早い人では施術直後に鼻がスッと通る感覚を得ることもあるという。水分補給を忘れずに行い、老廃物を流す意識を持つことも効果を高める鍵だとされている。手軽でありながら日常的に取り入れやすいこの手もみセラピーは、鼻のトラブルに悩む人にとって身近なケアの選択肢となる。