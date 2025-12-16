キャンメイク新色チーク登場！ジューシーコーラルで華やかな頬を演出

キャンメイクから待望の新色が登場！人気の「パウダーチークス」に加わった新色「ジューシーコーラル」は、赤みを帯びたコーラルカラーで、頬にじんわりと温かみをプラス。さらに、「クリームチーク」の新色「ピーチムース」も先行発売され、ミルキーなピーチカラーが愛らしい血色感を与えます。どちらも肌にしっかり溶け込み、ナチュラルでありながら華やかな仕上がりに。冬のメイクアップを楽しんで♪

ジューシーコーラルで華やかな頬に



新色「ジューシーコーラル」は、キャンメイクの人気アイテム「パウダーチークス」に加わった新しいカラーです。クリアな発色と程よいツヤ感で、頬にナチュラルな色気をプラス。

ゴールド・シルバー・レッドの繊細なパールが、頬に上品な輝きを与え、まるでジューシーな果実のようなヘルシーな印象に仕上がります。

パーティーメイクや特別な日のメイクにぴったりなこのカラーで、華やかさを引き出して！

NARSの実力を実感♡2025年ベストコスメ受賞アイテム速報

クリームチーク新色「ピーチムース」でふんわり愛され肌に



「クリームチーク」の新色「ピーチムース」は、ウブで愛らしいミルキーピーチカラー。肌にのせるとサラサラに変化し、長時間自然な血色感をキープします。

特に黄み肌さんにもぴったりの色合いで、ふんわりとした白美肌を演出。容器も新たにリニューアルされ、大きなリボンが可愛さを引き立てます。

クリームチークは、ファンデーションの上から重ねても、ツヤ肌に仕上がるので日常使いにもぴったり！

高発色＆しっとり肌に溶け込む質感



「パウダーチークス」と「クリームチーク」は、どちらもオイルインベース処方で、しっとりとした質感が特徴。密着力が高く、粉飛びしにくいので、長時間キレイな発色をキープします。

さらに、5種類の美容成分（セラミドNP、オリーブ果実油、シア脂など）が配合されており、肌をしっかり保湿。どちらのチークも、肌に優しく、手軽にキレイな仕上がりを実現します♪

キャンメイク新色で輝く頬を手に入れて♪



キャンメイクの新色「ジューシーコーラル」と「ピーチムース」で、今年の冬は華やかな頬を手に入れましょう！それぞれが持つ独自の発色とツヤ感で、ナチュラルなのに華やかな仕上がりに。

毎日のメイクがもっと楽しく、もっと魅力的に♪ さらに、美容成分たっぷりで、肌にも優しい処方が嬉しいポイントです。

新色チークで、冬のメイクにぴったりのツヤ感と血色感をプラスして、今年の冬も素敵な輝きを放ってくださいね♡