手もみセラピストの音琶麗菜氏が明かす！『【飛蚊症の治し方】1か月間手をもんだら、黒い影が完全に消えた方法!老眼、視力回復にも効果絶大!』

手もみセラピストの音琶麗菜氏が、『【飛蚊症の治し方】1か月間手をもんだら、黒い影が完全に消えた方法!老眼、視力回復にも効果絶大!』と題した動画を公開した。手の3箇所の反射区を刺激するだけで、視界に浮かぶ黒い影を軽減できるという内容である。



音琶氏が提示するのは、加齢や疲労による生理的な飛蚊症に対するセルフケアである。病的な飛蚊症には対応しないため、まずは医療機関での診断が前提となる。実践者からは「50年以上悩んでいた症状がかなり軽減した」「5分後に目がすっきりした」「視界がクリアになった」といった反応が寄せられているという。



動画では3つの反射区への刺激方法が順に示される。1つ目は目の反射区で、両手の人差し指と中指の爪の脇に位置する。左手は右目、右手は左目に対応しており、指を立てて爪の脇をつまむように7秒間押す動作を3回繰り返す。



2つ目は頚椎の反射区である。首から目へと続く視神経の通り道を整える目的で、親指の爪の脇外側を刺激する。音琶氏は首の歪みが視覚に影響を及ぼすと述べ、人差し指で支えながら親指の硬い部分で向こう側へ力を入れるように押すことを推奨している。



3つ目は首のリンパの反射区で、手の甲の指と指の間に位置する。目の疲れが肩こりや首のリンパ詰まりと連動する点に着目し、3本の指を使って下方向に力を入れながら前後に動かす手技が紹介されている。机や膝の上に手を置き、30回程度を目安に繰り返すことで老廃物の流れを促すという。やりづらい場合は1本ずつ7秒間押してずらす方法でも構わないとのことだ。



音琶氏は各反射区を1日3回から5回、1つにつき3回から5回押すことを推奨している。水分補給を忘れず、老廃物を排出しやすい状態を保つことも強調されている。手もみセラピーの効果を高めるため、事前にハンドクリームやテラヘルツ効果のあるスティックなどで手を温め、血行を促進しておくとより刺激が届きやすくなるという。



飛蚊症の軽減だけでなく、老眼や視力の回復にも寄与する可能性があると音琶氏は述べている。目の不調と首や肩の状態が密接に関わる点を踏まえ、全体的な血流改善を通じて視覚のクリアさを取り戻す構成となっている。視界の違和感に悩む人や、目の疲れを日常的に感じる人にとって、手軽に試せるセルフケアの選択肢を示した内容である。