ペア・ショートプログラム

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権第2日が20日、東京・代々木第一体育館で行われた。ペアのショートプログラム（SP）で、三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が84.91点をマークして首位発進した。フリーは21日に行われる。

2023、25年世界選手権金メダルの“りくりゅう”が、魂の演技で大歓声を浴びた。

演技直前の6分間練習。三浦が左肩を脱臼し、痛みで顔をしかめるシーンがあった。リンクサイドでトレーナーに処置してもらって本番へ。SPを終えると木原も三浦の肩を気遣い、三浦も患部を押さえて涙を浮かべる。厳しい状況でも何とか演じきった三浦は涙を浮かべ、「めっちゃ怖かった」とつぶやいた。

スコアは国際連盟（ISU）公認の自己ベスト80.99点も世界最高得点の84.41点も上回る84.91点。あまりの高得点に、涙が乾いた三浦は「何で？」と笑った。

演技後の取材で木原は「心臓が止まるかと思った。自分たちができることを信じようと」とコメント。三浦は「ちょっとしたハプニングがあったけれど、昨年からの成長だと思う」と話した。

木原は14年ソチ五輪は高橋成美、18年平昌五輪は須崎海羽、22年北京五輪は三浦とのペアで出場。順当にミラノ代表になれば、日本フィギュア界初の4大会連続五輪となる。



（THE ANSWER編集部）