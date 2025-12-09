この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

Googleの画像生成AI「ナノバナナPro」の牙城を崩すか？ 無料で使える画像生成AI「Seedream 4.5」の実力とは？

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【ナノバナナPro対抗馬】無料で使える画像生成AIモデル「Seedream 4.5」の画像生成＆編集性能を徹底検証！」と題した動画を公開。TikTokを運営するByteDance社が開発した最新の画像生成AI「Seedream 4.5」について、AI専門家のミライ氏がその性能を解説した。



Seedream 4.5は、2025年12月上旬にByteDance社が公開した画像生成AIモデルである。前モデルの「Seedream 4.0」から性能が大幅に強化され、最大4K解像度の画像出力に対応。ミライ氏によると、このモデルはGoogleの画像生成AI「Nano Banana」のライバルと目されており、画像編集能力を測る有名なベンチマークではGoogleの最新モデル「Nano Banana Pro」に次ぐ第2位にランクインするなど、非常に高い性能を誇るという。



動画では、Seedream 4.5の具体的な機能として、テキストからの画像生成だけでなく、既存の画像内のオブジェクトを消去したり、スタイルを変換したりする高度な編集機能が紹介された。特に注目すべきは、日本語テキストの生成能力の向上だ。ミライ氏は、前モデルでは難しかった日本語のひらがな、カタカナ、漢字を画像内に正確に表示する能力が向上している点を指摘した。



さらに、Seedream 4.5は「Lovart」や「Genspark」といった外部のプラットフォームを通じて無料でも利用できる点も大きな特徴だ。動画の後半では、これらのツールを使い、「テキストからの画像生成」「画像の編集」「複数画像の合成」「画像のスタイル変更」といった活用事例を実演。ライバルである「Nano Banana Pro」との比較も行われ、日本語テキストの表示精度では「Nano Banana Pro」に軍配が上がるものの、人物や動物の顔の一貫性を保った合成画像の生成では「Seedream 4.5」がやや優れているとの見解が示された。



無料で利用できるにもかかわらず、市場のトップモデルと競合するほどの性能を持つ「Seedream 4.5」は、画像生成AIの新たな選択肢となりそうだ。特に、複数の要素を組み合わせた一貫性のある画像生成能力は、多くのクリエイターにとって強力なツールとなるだろう。