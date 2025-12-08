J£²Í¥¾¡´ÆÆÄ¤¬¤Ê¤¼ÂàÇ¤¡© ¥¯¥é¥Ö¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤Ë·èÃÇ¡ÖÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¡×
¡¡º£µ¨¤Ë¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎJ£±¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï12·î£¸Æü¡¢¿¹Ä¾¼ù´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤ª¤è¤Ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ø¤Î½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£µ·î¤«¤é¿å¸Í¤òÎ¨¤¤¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏJ£²½éÍ¥¾¡¤Ë¤âÆ³¤¯¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î¿¦¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤«¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿¹´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤½¤·¤Æº£¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤ë¡£
¡ÖÀ¾Â¼GM¤è¤ê¸åÇ¤¤òÇ¤¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¡Ö°éÀ®¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î²ÁÃÍ¤ò¼é¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÁ°¤Ø¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯ÀÕÇ¤¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¤Î·èÃÇ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÏÎ©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¤è¤ê¶¯¤¯¡¢Àï¤¦½¸ÃÄ¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¡¢°ìÀÚ¤ÎÍÉ¤é¤®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤¬·Ç¤²¤ëÌ¤Íè¤ò¡¢É¬¤º¼Â¸½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤ªÎÏ¤ò¤ªÂß¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¶¦¤Ë¡¢Á°¤Ø¿Ê¤ßÂ³¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤ª¸åÇ¤¤Ï¡¢ºòµ¨ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¼ù¿¹Âç²ð»á¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¿å¸Í¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¿·´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖºÇ¹â¤Î·Á¤ÇJ£±¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿¹´ÆÆÄ¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥Ð¥È¥ó¤ò¼¡¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¤ë Áö¤ê¤¤ë ¾¡¤Á¤¤ë¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬·Ç¤²¤ë¤µ¤é¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É°Õµ¤¹þ¤ß¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±Æü¤Ë¤ÏÀ¾Â¼ÂîÏ¯GM¤Î·ÀÌóËþÎ»¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¡Öº£¸å¤Î¶¯²½ÂÎÀ©¤Ï¿¹Ä¾¼ù¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤ª¤è¤ÓÇðÍÕÎÃÂÀ¶¯²½Ã´Åö¤Ë¤ÆÌ³¤á¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¡¢HKT48¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢£Ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²ÚÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸
¡¡ºòÇ¯£µ·î¤«¤é¿å¸Í¤òÎ¨¤¤¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏJ£²½éÍ¥¾¡¤Ë¤âÆ³¤¯¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î¿¦¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤«¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿¹´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤½¤·¤Æº£¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤ë¡£
¡ÖÀ¾Â¼GM¤è¤ê¸åÇ¤¤òÇ¤¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¡Ö°éÀ®¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î²ÁÃÍ¤ò¼é¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÁ°¤Ø¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯ÀÕÇ¤¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¤Î·èÃÇ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¸åÇ¤¤Ï¡¢ºòµ¨ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¼ù¿¹Âç²ð»á¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¿å¸Í¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¿·´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖºÇ¹â¤Î·Á¤ÇJ£±¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿¹´ÆÆÄ¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥Ð¥È¥ó¤ò¼¡¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¤ë Áö¤ê¤¤ë ¾¡¤Á¤¤ë¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬·Ç¤²¤ë¤µ¤é¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É°Õµ¤¹þ¤ß¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±Æü¤Ë¤ÏÀ¾Â¼ÂîÏ¯GM¤Î·ÀÌóËþÎ»¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¡Öº£¸å¤Î¶¯²½ÂÎÀ©¤Ï¿¹Ä¾¼ù¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤ª¤è¤ÓÇðÍÕÎÃÂÀ¶¯²½Ã´Åö¤Ë¤ÆÌ³¤á¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¡¢HKT48¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢£Ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²ÚÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸