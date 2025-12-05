ジェーシービーが、JCBブランドのカード会員を対象にした「JCB マジカル クリスマス 2026」キャンペーンを実施。

クリスマス時期の東京ディズニーランドが完全貸切で楽しめるイベントに合計13,000名が招待されるほか、東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル宿泊、パークチケットなど、豪華賞品がプレゼントされます☆

JCB マジカル クリスマス 2026 クリスマス時期の東京ディズニーランド 完全貸切キャンペーン

キャンペーン期間：2025年12月5日（金）〜2026年6月15日（月）

エントリー期間：2025年12月5日（金）〜2026年6月15日（月）

招待日時：2026年12月4日（金）7:30PM〜10:30PM

当選賞品・当選者合計：15,000名（うち東京ディズニーランド貸切イベントご招待合計13,000名）

【コースコード01】貸切招待2名コース合計2,500組5,000名東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリー（R）ホテル宿泊+貸切ご招待券（ペア）50組100名または貸切ご招待券（ペア）2,450組4,900名【コースコード02】貸切招待4名コース合計2,000組8,000名貸切ご招待券（4枚）2,000組8,000名【コースコード03】パークチケットコース東京ディズニーリゾート・パークチケット（ペア）1,000組2,000名

条件：エントリーしたJCBブランドのカードの、キャンペーン期間中の利用合計金額1万円（税込）を1口として抽選。

対象カード：JCBブランドのカード（JCBマークのついている、カード番号が35から始まるカード）

※JCBプリペイドおよび一部のカードは本キャンペーンの対象となりません。

1988年にオリエンタルランドと「東京ディズニーランド」におけるオフィシャルスポンサー契約およびJCB加盟店契約を締結した「JCB」

1990年の開催を第1回として、今回で36回目の貸切イベント実施となる「JCB マジカル」は、JCBブランドのカード会員様を対象に、東京ディズニーランドや、東京ディズニーシーの完全貸切へご招待するキャンペーンとして人気を博しています。

2025年冬からは「JCB マジカル クリスマス 2026 クリスマス時期の東京ディズニーランド 完全貸切キャンペーン」を開催。

期間中、利用合計金額1万円（税込）を1口として抽選が実施されます。

賞品として、クリスマス時期の東京ディズニーランドを完全貸切するプライベート・イブニング・パーティへ合計13,000名をご招待。

さらに東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル宿泊、パークチケットなど、豪華賞品がプレゼントされます。

クリスマス時期の東京ディズニーランドの完全貸切に合計13,000名が招待されるスペシャル企画。

2025年12月5日より開催されている「JCB マジカル クリスマス 2026 クリスマス時期の東京ディズニーランド完全貸切キャンペーン」の紹介でした☆

※JCBカードは、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーのオフィシャルカードです。

