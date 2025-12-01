この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】が、YouTubeチャンネルで「【すぐに使える活用事例20例】Nano Banana Pro(ナノバナナプロ)の画像生成＆編集性能を徹底検証！」を公開。2025年11月下旬にGoogleがリリースした最新の画像生成AIモデル「Nano Banana Pro」の概要と、すぐに実践できる活用事例を紹介した。



動画冒頭、「Nano Banana Pro」が公開直後からGoogleの各種ツールや主要なAIプラットフォームに実装されている、高性能な画像生成AIモデルであると解説。特に日本語の文字表示性能が非常に高く、「日本語の漫画や図解を簡単に作ったり」できる点が大きな特徴だと指摘した。



さらに、複数の画像を合成して1枚の画像を生成する機能や、AI画像編集アプリで提供されるようなインペイント（部分的な修正・追加）、アウトペイント（画像の拡張）、背景除去、アップスケールといった高度な編集も可能であるとその万能性を紹介。その性能の高さから、2025年のAI業界で「最大級のムーブメントを生み出しています」と語る。動画は2章構成で、第1章では「ナノバナナPro」の概要と使い方、第2章では具体的な活用事例20例を解説。最新の概要からリリース後に話題となった活用法までを網羅的に説明する内容となっている。



日本語の扱いに長け、画像生成から編集までをシームレスにこなす「Nano Banana Pro」は、クリエイティブな作業の可能性を大きく広げるツールと言えるだろう。動画で紹介された活用事例を参考に、その性能を体験してみてはいかがだろうか。