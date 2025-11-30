この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

かつて「日本一危険な街」とも呼ばれた西成の過去と今

YouTubeチャンネル「TOMO’S TRAVEL / トモズトラベル」が、「【大阪】日本人が知らないこの国の”最深部”に迫る」と題した動画を公開。かつて「日本一危険な街」とも呼ばれた大阪市西成区、通称「あいりん地区」の歴史と現在、そして未来に迫った。



この地域は、かつて「釜ヶ崎」と呼ばれ、日雇い労働者が集まる「寄せ場」として知られていた。動画では、高度経済成長期に労働力を供給する一方で、労働者と警察の衝突による「西成暴動」が計24回発生した歴史を紹介。その後、バブル崩壊と共に仕事が減少し、高齢化した労働者が生活保護を受給するように。「日雇いの街」から「生活保護の街」へと姿を変え、現在の生活保護受給率は約22.5%と、全国平均の約1.6%を大きく上回る特異な地区となった。



しかし、動画は西成の負の側面だけを映し出すのではない。街のおでん屋の店主は、「誰でも受け入れてもらえる街」とその魅力を語り、元服役囚であっても過去を問わず、温かく迎え入れるコミュニティの存在を明らかにする。また、生活困窮者の支援を行うNPO法人「生活支援機構ALL」の坂本氏も登場。全国から「生活保護を受けたくても受けられない」という相談が殺到する中、「大阪に来たらええやん」と、セーフティネットとしての役割を担っている実態を解説した。



近年では、星野リゾートが手掛ける高級ホテル「OMO7大阪」が開業し、外国人観光客も増加。貧困と福祉、そして新たな開発と観光が複雑に交差するこの街は、まさに現代日本の縮図ともいえるだろう。動画は、様々な顔を持つ西成のリアルな姿を通じて、この国の”最深部”を静かに問いかけている。