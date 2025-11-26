【パンどろぼう】公式オンラインショップが12月1日にオープン！
「パンどろぼう公式オンラインショップ」が2025年12月1日（月）12時にオープンする。
＞＞＞購入特典ランチョンマットのデザインなどをチェック！（写真5点）
『パンどろぼう』は、柴田ケイコによる絵本作品。2020年刊行の1作目『パンどろぼう』をはじめとした絵本シリーズで、シュールでお茶目なキャラクターが人気を呼び、数多くの賞を受賞しており、アニメ化も決定している人気作だ。2025年4月16日にはシリーズ5周年を迎えた。
そんな大人気絵本シリーズ「パンどろぼう」のグッズが購入できるオンラインショップが2025年12月1日（月）にオープンする。
「パンどろぼう公式オンラインショップ」では、文具、雑貨、本など、お子さまから大人まで多くの方が楽しめるグッズを販売される。
また、オープンを記念した購入特典の配布や、オンラインショップ限定商品の販売も予定。
対象期間に「パンどろぼう公式オンラインショップ」にて5000円以上（税込）購入した方に、限定描き下ろしイラストをデザインしたランチョンマットがプレゼントされる。対象期間は、2025年12月1日（月）の12時からとなる。
全国どこからでもご利用頂ける「パンどろぼう公式オンラインショップ」、詳細は続報をお見逃しなく。
＞＞＞購入特典ランチョンマットのデザインなどをチェック！（写真5点）
『パンどろぼう』は、柴田ケイコによる絵本作品。2020年刊行の1作目『パンどろぼう』をはじめとした絵本シリーズで、シュールでお茶目なキャラクターが人気を呼び、数多くの賞を受賞しており、アニメ化も決定している人気作だ。2025年4月16日にはシリーズ5周年を迎えた。
そんな大人気絵本シリーズ「パンどろぼう」のグッズが購入できるオンラインショップが2025年12月1日（月）にオープンする。
「パンどろぼう公式オンラインショップ」では、文具、雑貨、本など、お子さまから大人まで多くの方が楽しめるグッズを販売される。
対象期間に「パンどろぼう公式オンラインショップ」にて5000円以上（税込）購入した方に、限定描き下ろしイラストをデザインしたランチョンマットがプレゼントされる。対象期間は、2025年12月1日（月）の12時からとなる。
全国どこからでもご利用頂ける「パンどろぼう公式オンラインショップ」、詳細は続報をお見逃しなく。