サマンサタバサプチチョイス×僕のヒーローアカデミア新作35アイテム登場

サマンサタバサプチチョイスから、TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」とのスペシャルコラボが登場♪主人公・緑谷出久をはじめ、爆豪勝己や麗日お茶子、轟焦凍、死柄木弔、荼毘、トガヒミコをイメージしたお財布、パスケース、ショルダーバッグ、チャームなど全35アイテムを展開。細部までこだわったデザインで、アニメファンも日常使いできる上品なアイテムです♡

キャラクター別デザインの魅力

「緑谷出久」コレクション

「爆豪勝己」コレクション

「麗日お茶子」コレクション

「轟焦凍」コレクション

「死柄木弔」コレクション

「荼毘」コレクション

「トガヒミコ」コレクション

緑谷出久はグリーンベースにヒーロースーツモチーフの金具、爆豪勝己はブラック×オレンジのアクセント、麗日お茶子はピンクにブラックを組み合わせ、轟焦凍はブルー×赤白で個性「半冷半熱」を表現。死柄木弔は赤マント、荼毘はホワイト×グレー、トガヒミコはセーラー服リボンと注射器モチーフを使用。

各キャラクターの魅力を日常に取り入れられます。

価格とアイテムラインナップ

各コレクションはお財布22,000円、パスケース15,400円、ファスナーチャーム4,400円、バッグチャーム6,050円、ショルダーバッグ19,800円（税込）。

ショルダーベルトやファスナー引手にはキャラクターイメージカラーを取り入れ、細部までこだわったデザイン。リンクしたシリーズ使いで統一感も楽しめます♪

オンライン＆店舗での販売スケジュール

11月20日(木)よりサマンサタバサプチチョイス公式オンラインショップで先行予約開始。11月下旬から全国のプチチョイス店舗でも販売スタート。

数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。公式特集ページでアイテム詳細も確認できます。

日常にアニメの魅力をプラス

サマンサタバサプチチョイスの「僕のヒーローアカデミア」コラボコレクションは、キャラクターの個性やモチーフを細部まで落とし込んだお財布、パスケース、ショルダーバッグ、チャームなど全35アイテムを展開♡

価格はお財布22,000円、ショルダーバッグ19,800円、チャーム類も4,400円～6,050円（税込）で、オンライン・全国店舗で順次発売予定です♪