投稿者「ｗｗｗｗ」通販で離乳食ハサミを購入→箱を開けるとまさかの光景「声出して笑った」「使い捨て？」【ママリ】

離乳食ハサミ1本の購入が、まさかの1ダースに！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、おこめちゃん¨̮ ₁₀ₘ(@7mokome)さんの投稿です。生活に欠かせないネットショッピング。しかし、1度は配送トラブルなどに巻き込まれたこともあるのではないでしょうか。Amazonで離乳食ハサミ1本を購入したおこめさん。箱で届いたことに驚きつつも、中を開けると…？まさかの光景に、爆笑のエピソードです！

Amazonで離乳食ハサミ1本を購入した・おこめちゃん¨̮ ₁₀ₘ(@7mokome)さん。『ハサミ一個にこんなデカい箱？』と驚きつつも、中を開けると…？まさかの光景に、思わず爆笑のお写真がこちら！

離乳食ハサミを買ったんですよ...Amazonで....そしたら箱で届いて「あれ？ハサミ一個にこんなデカい箱？📦」って思って開けたら、まさかの1ダース来たｗｗｗｗｗｗハサミ12本ｗｗｗｗｗ流石に多いｗｗｗｗ何でも切り放題ｗｗｗ２０歳までもちそうｗｗｗ何なら孫の代までいけるｗｗｗ

オチが予想できていても「ハサミはこんなにもいらないよ…」と笑ってしまいました。なお、Amazonに問い合わせた結果、返送不要とのことで正式にハサミ12本の保持者になったそう。



この投稿には「バッグにも入れておくと外食するとき便利です。でもまだ多いw」「消耗品でもない1ダースおもろい🤣💖」といったコメントや「逆のパターンで1ケース頼んだはずがデカい箱に1袋だけ入ってたことある」と、同じような経験をした方からの体験談も寄せられました。



配送ミスかな？と思ったら、まずは明細書を確認しましょう。ときにはこんなこともあるんだなと興味をそそられる投稿でしたね。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）