DEMELのクリスマスコレクション2025♡心ときめく限定スイーツが登場

オーストリア・ウィーン発の老舗洋菓子ブランド「DEMEL（デメル）」から、2025年のクリスマスを彩る限定コレクションが登場します。美しいパッケージに包まれたチョコレートや焼き菓子、贈り物にぴったりのギフトボックスまで、心ときめくラインアップが勢ぞろい♡

大切な人と過ごす時間を、デメルのスイーツでより特別に演出してみませんか？

DEMELの「クリスマスコレクション2025」が登場

2025年の「クリスマスコレクション」は、“煌めく聖夜に寄り添う優雅な時間”をテーマに展開。

毎年人気の「デメルアドヴェントカレンダー（数量限定・16,740円）」は、24日間のカウントダウンを楽しめる特別な逸品です。

小箱を一つずつ開けるたびに現れる、チョコレートやクッキーなどの甘いご褒美が待っています。

さらに、香ばしいドライフルーツとナッツをふんだんに使用した「クリストシュトーレン（3,888円）」や、アルコール不使用で子どもも楽しめる「クリストショコラ（3,456円）」も登場。

贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりです♪

冬の贈り物にぴったり♡華やかなラインナップ

限定の「トリュフ（4粒入1,998円／9粒入4,428円／15粒入7,398円）」は、クリスマス限定の華やかなラベルで登場。

ほかにも「ソリッドチョコ猫ラベル ミルク（2,592円）」や、冬季限定の「アソートクッキー（1,512円）」など、心躍るラインナップが揃います。

さらに、「マカダミアナッツショコラーデ（1,836円）」や「フロレンティーナショコラーデ（1,944円）」は、大人のティータイムにぴったりな濃厚スイーツ♡

贈り物には、「アソートギフト（小 3,240円／大 5,400円）」がおすすめ。美しいパッケージは、開ける瞬間のときめきまでプレゼントしてくれます。

クリスマス限定スイーツで、幸せなひとときを

煌めくキャンドルの光に包まれる聖夜に、デメルのスイーツがあれば心まで満たされそう。アドヴェントカレンダーで毎日少しずつ楽しんだり、大切な人と焼き菓子を囲んだり――。

上質な味わいと美しいパッケージが、あなたのクリスマスをよりロマンティックに演出してくれます。限定商品は数に限りがあるため、ぜひお早めにチェックしてください♡