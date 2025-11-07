セザンヌの新作リップ＆アイブロウで冬の美人顔に♡ 美発色ティント×立体眉コレクション

美容賢者からも高支持を集めるプチプラコスメブランド「セザンヌ」から、冬の新作が登場。美容液成分約80％配合のティントリップ「ラスティンググロスリップN」と、3色重ねるだけで立体眉が完成する「アイブロウ＆シェードパウダー」が、12月下旬より先行発売されます。どちらも使いやすさと仕上がりの美しさにこだわった名品♡ 寒い季節のメイクをアップデートする新アイテムをご紹介します。

「セザンヌ ラスティンググロスリップN」は、美容液成分約80％を配合したティントリップ。

唇の乾燥や荒れを防ぎながら、潤いとツヤをまとった美発色が長時間続きます。とろけるような塗り心地で、まるでグロスを塗ったようなツヤ感が楽しめるのも魅力です。

カラーバリエーション

・101 フィグモカ：赤みブラウンで大人の血色感を演出

・201 ピンクロゼ：透明感とナチュラルな血色感をプラス

・301 モモコーラル：多幸感あふれる明るいコーラル

価格は各693円（税込）。単色使いはもちろん、チークとの合わせ使いで統一感のあるメイクもおすすめです♪

ふわっと立体眉が完成！「アイブロウ＆シェードパウダー」

「セザンヌ アイブロウ＆シェードパウダー」は、ノーズシャドウにも使える3色入りのアイブロウパレット。淡色・中間色・濃色を重ねるだけで、テクニックいらずで自然な立体眉が完成します。

メルティングオイル配合でしっとり密着し、皮脂吸着パウダーが美眉を長時間キープ。

カラーラインナップ

・01 キャメルブラウン：明るめ～自然な髪色の方におすすめの柔らかブラウン

・02 ナチュラルブラウン：暗髪にもなじむ自然なブラウン

価格は各693円（税込）。ふんわり眉から陰影のあるノーズラインまで、これ1つで洗練された印象に♡

冬メイクを格上げする、セザンヌの実力派アイテム

この冬の新作「ラスティンググロスリップN」と「アイブロウ＆シェードパウダー」は、どちらも使いやすく仕上がりも上品。

うるおいとツヤ、そして立体感をプラスすることで、マスクを外した瞬間も自信を持てる美人顔に導いてくれます。

プチプラとは思えない高クオリティで、日常メイクを格上げしてくれるセザンヌの新アイテムをぜひチェックしてみてください。