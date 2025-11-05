日本の冬を味わう♡HIBIKAの“冬の四季菓子”コレクションが登場

冬の訪れとともに、HIBIKA（ひびか）から“冬の四季菓子”が登場します。にっぽんの四季を洋菓子で表現するHIBIKAが、寒椿や雪の結晶など冬の情景を映した美しいスイーツをお届け。丁寧に選び抜かれた素材と繊細な技が光る一品一品は、贈り物にもぴったりです。日本の冬を愛でるように、心温まる味わいをお楽しみください。

HIBIKAが奏でる“冬の四季菓子”コレクション

HIBIKA（ひびか）は、“にっぽんの洋菓子”をコンセプトに四季折々の美しさをスイーツで表現するブランド。

冬限定のコレクションでは、季節の風景や情緒をテーマに、心を惹きつけるケーキがラインナップされています。

真っ赤な花を咲かせる寒椿をモチーフにした「寒椿（ショコラブラン・フランボワーズ）」930円に、雪の輝きを閉じ込めた「雪の結晶（苺とフロマージュ）」880円。

そして冬の夜空を思わせる「冬の星（チェリー・ショコラ）」800円など、どれもHIBIKAならではの繊細な美しさが光ります。

旬の素材で紡ぐ冬限定スイーツたち

「冬芽（カシス・ポワール）」760円は、カシスと洋梨を組み合わせた華やかな味わい。風味豊かなショコラアーモンドスポンジとやさしい甘みのババロワが重なり、食感のコントラストが楽しめます。

「冬蜜柑（温州みかんとショコラ）」860円は、旬の温州みかんの甘酸っぱさとショコラのコクが絶妙に調和。

さらに、定番人気の「冬苺（いちごのショートケーキ）」880円は、北海道産生クリームと国産苺を贅沢に使用し、口に広がる幸福感が魅力です。

HIBIKAの“冬の味わい”で心温まるひとときを♡

HIBIKAの“冬の四季菓子”は、見た目の美しさと味わいの豊かさが織りなす、冬だけの特別なスイーツコレクションです。寒い季節のティータイムや、大切な人への贈り物にもぴったり。

販売は阪急うめだ本店、日本橋髙島屋店にて、2026年2月下旬まで。日本の冬を感じるやさしい甘さで、心温まるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♪