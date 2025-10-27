（C）尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

人気作『ONE PIECE』に登場する「クンフージュゴン」がとっても大きなぬいぐるみになって「麦わらストアオンライン」に登場！

ここでしか買えない限定アイテムをはじめ、『ONE PIECE』のさまざまなグッズを販売するオフィシャルグッズストア「ONE PIECE 麦わらストア」に、癒やされ可愛い「クンフージュゴン」の大きなぬいぐるみがやってきた。

『ONE PIECE』に登場する「クンフージュゴン」は、アラバスタに生息する武闘派の動物。負けた相手に弟子入りするユニークな習性を持っており、ルフィと戦った後に弟子入りしちゃった可愛い子。

このたびの新アイテムは、そんな「クンフージュゴン」の大きな可愛いぬいぐるみ。
ぬいぐるみの毛並はキラキラしたラメ感がとってもキュートで、もこもこした肌触りが癒やし効果抜群♪
そして高さ約41cm×幅約27cmの圧倒的な存在感のあるBIGサイズ！　抱きしめれば癒し効果UPかも！！

「ONE PIECE 麦わらストアオンライン」にて、2025年10月24日（金）13：00〜11月23日（日）23：59の期間で予約受け付け中。

愛嬌溢れる表情で存在感たっぷりの「クンフージュゴン」をお部屋にお迎えしてみない？

