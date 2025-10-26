スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京で過ごす♡心まで満たすホリデーシーズン

スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京では、2025年11月1日（土）よりホリデーシーズン“WINTER DIALOGUE コーヒーが結ぶ、心の会話”がスタートします。香ばしいコーヒーの香りに包まれながら、ティラミスやショートケーキをイメージした特別なビバレッジ、冬の夜を贅沢に楽しむディナーセットなど、心温まる限定メニューが登場します。大切な人と過ごす特別な時間を、華やかなロースタリー 東京で過ごしてみませんか？

ホリデーを彩る♡新作ビバレッジコレクション

ロースタリー 東京では、ホリデーシーズンにふさわしいドルチェのような贅沢なビバレッジが各フロアに登場。

1階のメインバーからは「バレルエイジド ティラミス ラテ」（1,300円／店内限定）と「スパイスチョコアトル」（店内 1,100円／持ち帰り 1,080円）が登場。

芳醇な香りとスパイスが織りなす大人の味わいを楽しめます。

2階のティバーナ™ バーでは「ジョイフル メドレー クリーム ティー ラテ with ストロベリー」（1,300円）や、柚子と山椒が香る「霧島玉露 柚子りんご」（1,400円）を提供。

華やかな香りと心落ち着くティータイムを演出します。

3階のアリビアーモ™ バーでは、「クランベリー ブリスバー カクテル」（2,200円）と、新登場の「ティバーナ™ 石臼抹茶 マティーニ」（2,200円）がラインアップ。

スピリットフリー（ノンアルコール）対応もあり、心も体も温まる一杯を味わえます。

冬の夜を彩る特別なディナー体験♪

3階のアリビアーモ™ バーでは、前菜からデザートまで贅沢に堪能できるディナーセット『ARRIVIAMO™ BAR APERICENA（アリビアーモ™ バー アペリチェーナ）』が登場。

【価格】

1ドリンク付き：月～木 5,500円／金土日祝 6,600円

フリーフロー：月～木 8,800円／金土日祝 9,900円

販売期間：2025年12月8日（月）～2026年1月18日（日）（※12/30～1/4除く）

きらめく夜景とともに楽しむミモザやアイリッシュコーヒーなどのカクテルはもちろん、フリーフロー形式でワインやハイボールも満喫できます。

さらに、チェキ撮影で思い出を残せる「Photo Dialogue Table」体験も実施。ロースタリー 東京ならではの心温まる冬の夜を堪能できます。

コーヒーがつなぐ、心温まるホリデーを

スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京が贈る2025年のホリデーシーズンは、心まで温まる限定メニューとともに、会話が弾む特別な時間を届けてくれます。

バリスタが一杯ずつ丁寧に淹れる香り高いコーヒー、スイーツのように楽しめるビバレッジ、そして大切な人と過ごす贅沢なディナー。

冬の夜にぴったりなこの季節限定の体験で、あたたかい思い出を刻んでみてはいかがでしょうか♡