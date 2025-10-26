ワールドシリーズ第2戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発。9回1失点の快投で5-1の勝利に貢献した。米実況も「投手史上最高額の契約を結んだ男が、その名に相応しい投球」と激賞している。

山本が敵地ファンを黙らせる快投を披露した。

ドジャースが1点先制した直後、初回の山本はいきなりスプリンガーに二塁打を許し、ルークスにも左前に運ばれて無死一、三塁の大ピンチ。だが、ここからゲレーロJr.を空振り三振、カークを一直、バーショを見逃し三振に斬った。

2回はクレメントの平凡なフライを一塁のフリーマンが捕れず、またも先頭打者が出塁。不運に見舞われたが、ここから3人連続で仕留めた。

初回以降、援護がない展開の中、山本は好投を続ける。7回に待望の追加点が入ると、万歳で歓喜爆発。8回は3者連続三振と圧倒的なパフォーマンスを披露した。

米スポーツ専門局「FOXスポーツ」の実況ジョー・デービス氏は「ヤマモト、投手史上最高額の契約を結んだ男が、その名に相応しい投球をしています」と紹介。12年総額3億2500万ドル（約463億円＝当時）の契約にしっかり応えているとし、「8回を3者連続三振！ なんてパフォーマンスだ！ ヤマモトに敬礼！」と脱帽していた。



