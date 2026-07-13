歌舞伎役者の中村小三郎さん（77）が、ひき逃げの疑いで警視庁から任意で事情を聞かれていることがわかりました。【映像】ひき逃げ容疑の中村小三郎さん歌舞伎役者の中村小三郎こと加藤廣文さん（77）は9日、新宿区下落合の路上で車を運転中に歩行者の20代女性にぶつかり、けがをさせてそのまま逃走した疑いがもたれています。女性は左足首に軽いけがをしました。捜査関係者によりますと、任意の調べに対し「当たったが、