彼氏との結婚を目前に控えながら、突然崩れていった日常。「精神科には行くな」と言われ、適切な治療を受けられないまま心身は限界を迎え、入院中には一方的に別れを告げられ、住む場所まで失った……。どん底の日々を経験した人気セクシー女優の東実果さんは、何を支えに再び前を向くことができたのか。そして、セクシー系VTuberを経て、セクシー女優という道を選んだ理由とは。恋愛、心身の不調、そして性との向き合い方など、人