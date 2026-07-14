訪日外国人数は去年、過去最多を更新しました。しかし、その恩恵だけでなくオーバーツーリズムなどの問題も顕著になっています。 【画像で見る】「竹林に落書き」「シカを蹴る」「危険な雪合戦」外国人によるマナー違反と治安悪化 今年３月に閣議決定された、来年度から５年間の国の観光政策の基本計画案（第５次観光立国推進基本計画）では、地域住民も含めて恩恵を受けられるような持続可能な観光
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