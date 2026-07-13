news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「トー横の通称"クレイジー"を逮捕"アイスピック”で少女を…」についてお伝えします。◇◇◇東京・新宿署、13日。大越竜治容疑者(37)「おい！なに撮ってんだよ！勝手に撮ってんじゃねえぞ！おい！俺がクレイジーグループのクレイジーだよ！おい！」“クレイジー”と名乗った男。稲川会系暴力団員、大越竜治容疑者37歳です。東京・新宿歌舞伎町で少女にケガをさせスマホな