〈“認知症の90歳祖母”を介護施設に入所させ、半年間会わず→半年ぶりに会ったら「アンタ、誰？」と…人気インフルエンサー（37）が語る、約1年で在宅介護をやめたワケ〉から続くXのフォロワー数130万人超えの人気インフルエンサー・カマたくさん（37）。2022年9月から認知症の祖母（当時90歳）を在宅介護することになった。しかし、あまりの大変さに不眠症になり、1日20回くらい「早く死んでくれないかな」と思いながら介護し