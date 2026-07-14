北海道・稚内沖で７月１４日未明、５人乗りのゴムボートが転覆する事故があり、１人が死亡しました。稚内海上保安部はナマコの密漁をしていた可能性も視野に調べています。ゴムボートが転覆したのは、稚内市抜海村付近の海域です。午前１時１０分すぎ、目撃者から「５人乗りのゴムボートが転覆」と第一管区海上保安本部に通報がありました。ボートに乗っていたのは日本人の男性５人で、このうち４人は自力