イタリアのピサ大学の学生チームが、世界最大の紙飛行機を製作・飛行させ、ギネス世界記録に名を刻んだ。 【写真】足の指の合計が28本！子猫のトビーがギネス世界記録に認定 「プロジェクト・イカロス」と名付けられたこの巨大な紙飛行機は、翼幅が65.75フィート（約20メートル）、機首から尾部までの全長が23フィート（約7メートル）に及ぶ。イタリアの人気YouTuberであり、工学や科学