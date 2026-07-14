“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている、千葉県・市川市動植物園が、14日までに公式Xを更新。サル山のバックヤード環境が改善されたことを報告し、サポーター（ファン）へ感謝をつづった。【動画】仲間に毛繕いされてヘソ天！パンチのリラックスした近影投稿では「本日、サル山バックヤードの エアコンの設置が概ね完了し、使用できるようになりました」と報告。近年、夏の猛暑が動物たちに与える影