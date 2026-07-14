2026年1月1日に結婚を発表した女優長澤まさみ（39）がひさしぶりにテレビ出演し、注目を集めた。7月12日放送のTBS系「日曜の初耳学」2時間SPで、親交のある俳優小日向文世（72）と共にVTRで登場した長澤は、はるか年上の小日向について「基本的に弟だと思ってます」と、こう言った。【もっと読む】佐藤二朗騒動の余波！「福田組」の長澤まさみへの“ハラスメント”舞台挨拶の悪ノリ動画が再注目…女性視聴者は嫌悪「小日向さんは